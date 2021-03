Volkswagen wordt Voltswagen en dat is geen grap - Autoblog.nl

Het is bijna 1 april. Een bijzondere timing voor Volkswagen om een naamswijziging naar in dit geval Voltswagen aan te kondigen.

Volkswagen is bloedserieus. Maar om in de dagen rond 1 april met een bloedserieuze aankondiging te komen als merk is niet heel slim. Zeker als het zo belachelijk klinkt als deze keuze van Volkswagen. Meerdere automedia hebben het merk benadert of dit nieuwtje een grap is of iets serieus. Het is echt waar, zo stelt Volkswagen onder andere tegenover Autonews.

Voltswagen

Wat is er gaande? In de Verenigde Staten gaat het Duitse merk de naam Volkswagen of America officieel veranderen in Voltswagen of America. De naamswijziging zal in april worden doorgevoerd. Het nieuws zou pas op een later moment bekendgemaakt moeten worden, maar een document lekte uit op de Amerikaans site van de autofabrikant. Het zou hier gaan om een permanente naamswijziging.

In de Verenigde Staten is Volkswagen onlangs begonnen met het leveren van de ID.4. Voor de Amerikanen is dat de eerste elektrische auto op het nieuwe MEB platform, want de ID.3 is nooit gelanceerd aan de andere kant van de plas.

De naamsverandering is alleen van toepassing in Amerika en legt uiteraard de nadruk op de toekomstige elektrische auto’s van het merk. Misschien is de grap wel dat Volkswagen zegt dat dit geen grap is. It’s just a prank bro?