De BMW X2 is nu ook interessant voor rappers

Goudkleurige accenten. Af fabriek. Op een compacte cross-over. BMW doet het gewoon.

Bling-bling, sommige mensen zijn er gek op. In bepaalde subculturen ben je helemaal de bom met gouden tanden, gouden kettingen, een gouden Rolex en gouden accenten op je auto. Voor dat laatste moet je wel langs een wrapper, want op de optielijst kun je lang zoeken naar goudkleurige accenten.

Toch kun je bij BMW nu gewoon een auto krijgen die af fabriek gouden details heeft. Dat is al ongebruikelijk, maar het is nog opmerkelijker als je ziet om welke auto het gaat. We hebben het namelijk niet over een dikke X6 M of M8, maar over een brave cross-over: de X2.

Het gaat om een special edition genaamd X2 GoldPlay. Dit is géén woordspeling op Coldplay, hoewel BMW recent nog wel samenwerkte met deze immens populaire band. Maar dit is dus niet de Coldplay Edition, maar de GoldPlay Edition. Dat je het even weet.

Met de X2 GoldPlay Edition weet je absoluut zeker dat je opvalt tussen de talloze andere compacte cross-overs. De auto is namelijk voorzien van een goudkleurige omlijsting van de grille, goudkleurige spiegelkappen en goudkleurige accenten in de velgen. Om het af te maken is er ook nog een goudkleurig lijnenpatroon op de flanken te zien.

Dat is alleen nog maar de buitenkant, het interieur heeft BMW ook niet overgeslagen. Hier vinden we een goudkleurige inscriptie op de instaplijsten, goudkleurige stiksels en een goudkleurig patroon op het dashboard.

De X2 GoldPlay Edition is te krijgen met bijna alle motorvarianten, op de 16d na. Je kunt dus gewoon de blits maken terwijl je met een driepitter onder de motorkap rondrijdt. Daarvoor mag je vanaf €52.441 aftikken. De X2 GoldPlay Edition is per direct te bestellen. Liefhebbers van bling-bling (en compacte cross-overs) kunnen hun dus slag slaan!