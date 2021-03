MINI Electric Pacesetter is eerste knipoog naar JCW EV - Autoblog.nl

MINI levert een safetey car aan de Formule E in vorm van de Electric Pacesetter. Natuurlijk is dit een elektrische auto.

De safetey car in de Formule E kennen we tot op heden als de BMW i8. Vreemd eigenlijk, want dat is geen volledig elektrische auto. Dat dachten ze bij de organisatie misschien ook wel, want nu is er wel een elektrische auto aangekondigd. Het gaat hier om de MINI Electric Pacesetter.

Voluit heet ‘ie MINI Electric Pacesetter inspired by JCW. En daar is meteen de knipoog naar JCW. De MINI Electric blijft uiteraard niet het enige elektrische model van dit merk. Er komen op den duur meerdere varianten. Ook hetere JCW uitvoeringen moeten beschikbaar worden. Een eerste voorproefje krijgen we in vorm van deze safety car voor de Formule E.

Het design is tot stand gekomen middels een samenwerking van MINI Design, BMW Motorsport, FIA en de Formule E. Het ziet er lekker opvallend uit, met onder andere 3D geprinte spatbordverbreders en spoilers gemaakt van gerecycled koolstofvezel. De racer staat op lichtgewicht vierspaaks 18-inchwielen van de MINI John Cooper Works GP.

Met allerlei aanpassingen, waaronder een deels gestript interieur, weegt deze auto 130 kilogram lichter dan de standaard MINI Electric. Daarmee komt het gewicht op 1.230 kg. Met zijn 184 pk en 280 Nm koppel accelereert de elektrische auto in 6,7 seconden naar 100 km/u. Het echte verschil maakt de auto op de tussensprint, dankzij het feit dat het koppel meteen aanspreekbaar is.

Je gaat de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW voor het eerst zien tijdens de E-Prix van Rome op 10 april 2021. Dat is de derde race van seizoen 2021 van het ABB FIA Formula E World Championship.