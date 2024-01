Als jij een BMW 3.0 CSL wil, moet je heel diep in de buidel tasten

En waar we zeiden ‘heel diep in de buidel tasten’, bedoelen we ook ‘heel diep in de buidel tasten’. Mijn hemel, wat een geld vragen ze ervoor…

Speciaaltjes zijn altijd leuk. Is gewoon zo. Speciaaltjes van de FEBO bijvoorbeeld, echt niet te versmaden. Mysterieus vlees met ui en als je erin knijpt druipt er een soort diepbruin vet uit. Als je die eet tijdens een wandeling kun je net als Kleinduimpje altijd de weg terug vinden. Zo erg druppelen die dingen. Maar lékker… Mmmm.

Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over speciaaltjes in de automobiele industrie. Veel fabrikanten maken ze, met deze keer BMW in de hoofdrol. En net als het Speciaaltje van de FEBO is ook de laatste creatie van BMW niet te versmaden.

We hebben het natuurlijk over de 3.0 CSL, de tot 50 stuks gelimiteerde supercar van onze Duitse vrienden. En je weet, als het een gelimiteerde auto is, dan moet je er diep voor in de buidel tasten. Als je hem al weet te krijgen. En dan weet je, als zo’n ding op de tweedehandsmarkt terecht komt, wordt hij nog duurder.

Waarvan akte.

BMW 3.0 CSL is ontzettend duur. Maar echt.

We hebben namelijk een tweedehands exemplaar gevonden waarvoor je echt heel diep in de buidel moet tasten. En daarmee bedoelen we simpelweg dat hij echt extreem duur is. Was hij nieuw met een vanaf prijs van 700.000 euro al niet het koopje van de week, tweedehands is hij nog veel duurder.

Dan wil jij natuurlijk weten hoe duur dat is. Nou, hou je vast, we hebben een tweedehands BMW 3.0 CSL gevonden die te koop staat voor 1.249.500 euro. Inclusief btw, dat scheelt. Netto kost hij slechts 1.005.000 euro. Scheelt toch, als je hem op de zaak zet.

Oh ja, hier gaat natuurlijk de BPM ook nog overheen als je hem op Nederlands kenteken wil hebben. Hadden we gelijk, toen we zeiden dat je diep in de buidel moet tasten voor deze auto?

Mocht je deze omgebouwde M3 met handbak nou willen hebben, dan kun je je wenden tot de firma Luxury Cars in het Duitse Hamburg. Een zaak die hun naam eer aandoet, dat blijkt wel.

Of het een goede deal is, laten we even in het midden. Misschien stijgt hij nog verder in waarde, maar dat kan niemand voorspellen. In elk geval was je spekkoper geweest als je er eentje nieuw had gekocht.

Dat dan weer wel.