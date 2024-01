Elektrische retro-camper is perfect voor HELE kleine ritjes

Anders blijf je maar laden met deze elektrische retro-camper.

Zoals jullie weten is kamperen echt megaheet. Dat begon al een tijdje terug, maar met dank aan corona schoot de populariteit ervan omhoog. Met name de campers waren niet aan te slepen. En nee, dat is niet zomaar een aanname. Op Marktplaats is de camper enorm populair en je zou het niet verwachten misschien, maar ook op Autoblog scoren artikelen over campers bovengemiddeld goed. Als Max Verstappen in een elektrische VW-camper zit, bereik je een soort Inception qua populariteit en is het internet te klein.

Maar voor nu geen Nederlandse wereldkampioenen of Volkswagens, maar iets veel sympathiekers en jawel: elektrisch! Dit is namelijk de Vanderer. Dat moet je niet verwarren met Wanderer, een merk dat uiteindelijk is opgegaan in Audi, maar Vanderer.

Elektrische retro-camper

In principe is het geen overrassing dat deze auto bestaat, want alle losse delen bestonden al. Een Elektrische Citroën Berlingo? Check. Een retro-bodykit van Caselani? Die bestaat ook al. Een camper-conversie op basis van de Berlingo? Ook mogelijk. En nu komen die drie unieke features bij elkaar waardoor je dit bijzondere voertuig hebt. Het is een project van Caravan Grebner uit Duitsland. Dit is een heel grote dealer op het gebied van campers en ze zagen hun kans schoon om iets heel bijzonders te maken.

Het hoogtepunt is die complete bodykit, natuurlijk. De neus doet denken aan vroege exemplaren van de Citroën 2CV, alhoewel @michel daar meer over kan vertellen. Aan de zijkant krijgen we serieuze HY-vibes middels de ribbels. De zwarte steelies met chromen kappen en allterrain-banden passen wonderbaarlijk goed op de auto. Wat dat betreft is het wel een gemiste kans dat ze niet met Dangel samenwerkten aan 4×4-conversie. Misschien een ideetje voor de volgende keer.

Je komt niet HEEL ver

het is een camper, maar dan wel een kleine, ondanks dat de basis een Berlingo XL is. De kijken moet je echt uitvouwen om te kunnen gebruiken. Ook de ‘woonkamer’ kun je zo omtoveren tot ‘slaapkamer’. Je kan het dak uitklappen, zodat er nog eens plaats voor twee personen die kunnen overnachten.

Qua techniek is het een e-Berlingo, of wacht, dat heet dan ë-Berlingo. Dat betekent een elektromotor met 136 pk en 260 Nm. Deze heeft een capaciteit van 50 kWh, maar dat is wel de brutocapaciteit! Netto houd je 45 kWh over. Volgens de WLTP is een range van ongeveer 280 km mogelijk, maar met die extra opbouw en dat gewicht van deze toffe retro-camper zal dat wel ietsje lager liggen. En dan is dat nog maar de opgave. Dus het is perfect voor als je wil kamperen in Appelscha en in Meppel woont. Of Paterswolde.