Allereerste BMW 3.0 CSL heeft Nederlandse kentekens!

De eerste van de vijftig exemplaren BMW 3.0 CSL is geleverd en wel in Nederland, mét Nederlandse platen!

BMW M heeft hun vijftigjarige bestaan grootschalig gevierd. Je zou zeggen met allerlei speciale modellen als cadeautje aan henzelf, maar de kopers van de modellen worden natuurlijk écht getrakteerd. Eén van de belangrijkste zaken voor BMW M als heftige sportautofabrikant is de terugkeer van de historische naam CSL. Op de M4 CSL, maar ook een extra speciaal actiemodel dat de historie van de CSL-naam eert. En wel met exact dezelfde naam als zijn verre voorvader: de BMW 3.0 CSL.

BMW 3.0 CSL

Deze auto werd aan het einde van feestjaar 2022 onthuld als ultiem speciaaltje van M. Even kort wat je kan verwachten: de technische basis van een BMW M4, wat ook diens S58 zes-in-lijn betekent. Deze is opgevoerd naar 560 pk en ‘slechts’ 550 Nm, maar dan wel enkel gekoppeld aan de handbak. De styling springt ook in het oog vanwege een soort heftige bodykit voor de M4 die de auto moet laten denken aan de originele ‘Batmobile’ CSL. Uiteraard met een gelijkwaardig design qua M-strepen.

Een auto die wat controverse liet opborrelen. Want los van wat je vindt van de BMW 3.0 CSL, is het dus eigenlijk gewoon een M4 met bodykit. Dat noemen we even zo om context te plaatsen bij de basisprijs van meer dan 700.000 euro. Dat is wel gruwelijk duur. Maakt het uit? Nee, want er komen maar 50 exemplaren en die zijn allemaal al verkocht, dus voor BMW is de missie geslaagd.

Levering

Met de onthulling laat in 2022 was het de bedoeling om de BMW 3.0 CSL te leveren in 2023. Dat is gelukt: dit is de allereerste BMW 3.0 CSL die aan een klant is uitgeleverd. En jawel: er zitten Nederlandse kentekens op! BMW Van Poelgeest heeft de eer gehad om de allereerste Batmobile ter wereld aan een klant te mogen uitleveren. Die braaf een halve ton aan de fiscus heeft afgestaan om hem op Nederlands kenteken te rijden. Dat gaat ook nog wel eens anders in die wereld.

Acht ton

Dat laat ook zien wat voor astronomisch bedrag de koper van de allereerste BMW 3.0 CSL heeft moeten neerleggen. Door ons open data-systeem kunnen wij natuurlijk even spieken bij de specs van de BMW 3.0 CSL op kenteken. Daar blijkt onder meer dat er 816.198 euro is betaald voor dit apparaat. Het is een unicum voor Nederland om de eerste te hebben, maar daar blijft het ook bij. Slechts één van de vijftig exemplaren was voor ons land bedoeld.

Het opgeschroefd krijgen van een kenteken biedt ook hoop dat de eigenaar deze BMW 3.0 CSL daadwerkelijk af en toe gaat gebruiken. Houd dus je camera te allen tijde gereed en wanneer je de 3.0 CSL spot zien wij de foto’s natuurlijk graag tegemoet op Autoblog Spots.