BMW 3.0 CSL – test en video

Batmobiel is terug, we mochten een video maken met de meest bijzondere BMW van het moment: de 3.0 CSL.

Het was een kleine verrassing dat dat kon. De BMW 3.0 CSL is niet alleen erg duur (waarover we niet teveel uitweiden), maar bovenal hyperexclusief. Er komen slechts 50 exemplaren, voor de hele wereld. Ergens hebben wij Europeanen geluk, want naar de Verenigde Staten gaat de 3.0 CSL niet en dus blijven er meer van ons over. Toch is dit het enige exemplaar in Nederland, overigens schijnen er in België twee 3.0 CSLs geleverd te zijn.

Er is geloot om dealer, land en klant aan te wijzen. Het maakt dit soort auto’s echt voor de lucky few en je moet een groot BMW hart hebben. Want uiteraard geven fabrikanten (niet alleen BMW, maar ook Porsche en Ferrari) de voorkeur aan klanten die al regelmatig een auto bij je kopen.

In Nederland trok BMW dealer Van Poelgeest het lootje en was zo aardig om een goed woordje voor mij te doen bij de gelukkige koper. Deze mazzelkont mocht dus in de meest unieke BMW van Nederland rijden en daar een video van te maken.

In de basis een M4, maar toch veel meer dan dat

Knijp je ogen dicht en je ziet een BMW M4, maar daarmee doe je de 3.0 CSL ook weer tekort. De zogenaamde hardpoint (dak en deurlijnen bijvoorbeeld) zijn hetzelfde, maar er is ook extreem veel aangepast.

Zo heeft de 3.0 CSL vrijwel alleen maar carbon fibre reinforced plastic (CFRP oftewel carbon in de volksmond) carrosseriedelen. De wielkasten zijn nieuw, de spoiler achterop is nieuw, alles is toch net even anders. De hoogte- en breedteset aan wielen (20 en 21 inch groot) hebben goudkleurige gesmede velgen en worden vastgezet met een centrale wielmoer. Dat heeft de M4 niet en het maakt dat de 3.0 CSL een auto is om je ogen uit te kijken.

134 spuitprocessen

Neem bijvoorbeeld ook de striping, dat zijn geen stickers. Nee, het is allemaal gespoten in de drie BMW M kleuren. Zes werkdagen zijn ze er zoet mee en het zijn totaal 6.700 stappen om de witte Alpinweiß uni koets te krijgen zoals die moet zijn. Alles wat zwart is, is geen zwart, maar exposed carbon. Gaaf he.

Twee turbo’s, drie liter en zes versnellingen

De 3.0 CSL is bedacht voor de purist en dus mag je zelf de koppeling en pook (met witte knop) ter hand nemen. Er is een zes-in-lijn benzinemotor (de S58B30T), handbak (ZF GS6-53BZ), achterwielaandrijving en een sperdifferentieel. De versnellingsbak kan niet het volledige potentieel aan koppel aan, in plaats van 650 Nm van de M4 CSL heeft de 3.0 CSL dus “slechts” 550 Nm. Qua maximaal vermogen is de BMW 3.0 CSL wel de koning: er is maar liefst 560 pk voorhanden.

Met deze nogal unieke 3.0 CSL ging ik deze keer de koppeling niet aan wagen, maar BMW claimt dat de sprint naar de 100 in 3.6 seconde te doen moet zijn. En omdat het feest is, is BMW “vergeten” de begrenzer op 250 km/u te activeren. Op topsnelheid moet de 3.0 CSL dan ook 307 km/u kunnen halen. Het geeft te denken, dat alle M3 en M4 varianten in principe best 300 km/u moeten kunnen halen.

Nog veel meer details bijzonderheden vertel ik en laat ik zien in de video. Met dank aan BMW dealer Van Poelgeest en de eigenaar voor het feit dat ik met deze extreem bijzondere BMW 3.0 CSL op pad mocht.