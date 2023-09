Iemand afzetten op Schiphol gaat je geld kosten?!

Gebruik maken van de kiss & ride op Schiphol gaat mogelijk geld kosten.

De trein naar Schiphol is snel en werkt goed. Maar niet iedereen komt vanuit een (grote) stad naar de grootste luchthaven van Nederland. Iemand afzetten met de auto op Schiphol via kiss & ride is dan vaak een comfortabeler en makkelijker alternatief.

Kiss & ride: 5 euro

Je pakt de afslag Schiphol, tokkelt richting vertrekt 1, 2 of 3. Stopt de auto, de passagier verlaat de auto en binnen een paar minuten ben je weer onderweg. Zo gepiept. Ja, zeggen ze dan bij Schiphol. Maar daar verdienen we geen geld mee! Iemand ophalen en parkeren op P1 kost al meer dan 1 euro per 10 minuten. Dergelijke praktijken liggen op tafel voor de kiss & ride op Schiphol. Iemand afzetten zou volgens het plan 5 euro gaan kosten.

Volgens Schiphol heeft het niet te maken met een simpele cash grab. Nee, het heeft te maken met het milieu, echt waar! Schiphol heeft deze week een nieuwe natuurvergunning gekregen waarin staat dat de luchthaven moet meewerken aan een reductie van tenminste 11.500 verkeersbewegingen per etmaal. Kortom, rondom de luchthaven moeten er minder auto’s rijden. Minder auto’s richting Schiphol, zodat de luchthaven meer kan vliegen. Eerlijk hè.

Hoe weer je auto’s? Door het onaantrekkelijker te maken voor automobilisten om naar de luchthaven te rijden. Vandaar die betaalde kiss & ride op Schiphol. Want dat is inderdaad een serieus plan dat op tafel ligt. Door kosten te verbinden aan het afzetten van een persoon zullen er minder auto’s naar de luchthaven komen om dit te doen. Voor elektrische auto’s zou er een gunstiger tarief kunnen komen, want deze zijn immers emissievrij tijdens het rijden.

Schiphol mag nu 76.713 fossiele autoritten per dag verwerken. Met maatregelen, waaronder een betaalde kiss & ride, zouden het aantal fossiele autoritten met 26.257 per dag afnemen.

Stikstof

Het S-woord is hier de belangrijkste factor. Bedrijven en dus ook Schiphol mogen niet naar hartelust oneindig stikstof uitstoten. Daar zijn regels aan verbonden. Slimme rekenaars maken een analyse voor bedrijven en dan krijg je dit soort plannen. Minder verkeersbewegingen rondom de luchthaven betekent minder stikstof. De vrijgekomen ruimte om uit te stoten gebruikt Schiphol vervolgens weer om extra vluchten te kunnen uitvoeren.

De luchthaven doet er al alles aan om dit mogelijk te maken. Schiphol kocht bijvoorbeeld verleden jaar negen boerenbedrijven in de omgeving. Daardoor kon de luchthaven weer meer stikstof laten dalen in de Natura2000-gebieden, aldus RTL Nieuws.

Zero-emissiezone Schiphol Centrum

Naast een betaalde Kiss & Ride op Schiphol zijn er ook nog andere plannen om de boel te vergroenen. Zoals een zero-emissiezone op Schiphol Centrum. Dit is alleen van toepassing voor taxi’s, huurauto’s, een het verkeer rondom de terminallogistiek. Of dit allemaal emissievrij gemaakt kan worden. Of dit haalbaar is, is een tweede. Autoverhuurbedrijven zouden dan het hele wagenpark moeten elektrificeren, terwijl er zat mensen zijn die gewoon een benzine- of dieselauto willen ophalen op de luchthaven bij een verhuurbedrijf.

Kortom, Schiphol moet aan de bak willen ze die extra vluchten kunnen uitvoeren. Er moeten linksom of rechtsom maatregelen komen. En zo ligt een betaalde Kiss & Ride op Schiphol weer op tafel. Weer, want in 2018 dreigde al zoiets.

Foto: dikke combo op Schiphol, via jordyboy op Autoblog Spots