Pininfarina B95 Gotham is échte Batmobile

Automobili Pininfarina komt in samenwerking met Warner Bros met een echte Batmobile, de Paninfarina B95 Gotham.

Iedereen wil de Batmobile! Nou ja, iedereen… Het is natuurlijk een droomauto waarvan je weet dat het eigenlijk onmogelijk is om die ooit in real life te rijden. Tot nu dan. Soort van.

Batman en Robin

Batman en Robin horen thuis in de stal van Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP). De echte Batmobile, tenminste die van The Dark Knight Trilogy (2005-2012), oftewel Batman’s Tumbler is dan ook onderdeel en eigendom van WBDGCP.

Ultra-luxe autofabrikant Pininfarina heeft als merkbelofte “Dream Cars Made Real” en is een samenwerking gestart met de filmproductiemaatschappij om droomauto’s werkelijkheid te maken. Begin mei konden we al digitaal zien wat de plannen daarvoor waren, maar nu is de eerste auto in het echt te zien tijdens de Monterey Car Week.

Pininfarina B95 Gotham

Dit is ‘m dan, de eerste fysieke auto uit de samenwerking met WBDGCP. Een one-of-one creatie vooralsnog. De Pininfarina B95 Gotham. Geïnspireerd door Bruce Wayne, het alter ego van DC superheld Batman.

De vier aangekondigde auto’s uit de samenwerking zijn deze B95 Gotham, de Battista Gotham, de B95 Dark Knight en de Battista Dark Knight. Van elk wordt er maar één exemplaar geproduceerd, wat volledige exclusiviteit betekent.

De Pininfarina B95 Gotham die naar Monterey gaat is een showcar. De eerste van de vier klantenauto’s wordt inmiddels in het atelier van het bedrijf in Cambiano, Italië, gebouwd.

Merkbelofte

Pininfarina auto’s zie je niet overal op elke straathoek en dat is ook zeker niet de bedoeling. De auto’s zijn stuk voor stuk erg exclusief en het hele idee is dat droom auto’s werkelijkheid gemaakt moeten worden door de autobouwer.

De Pininfarina B95 Gotham is een voorbeeld van hoe we onze merkbelofte ‘Dream Cars, Made Real’ tot leven brengen voor onze klanten. We plaatsen hen centraal in alles wat we doen, en het leveren van op maat gemaakte en door coaches gebouwde auto’s zoals deze wordt allemaal aangestuurd door onze visie en toewijding om onvergetelijke klantervaringen te ontwerpen.” Dave Amantea, Chief Design Officer bij Automobili Pininfarina

Wat voor auto is het dan?

Super exclusief dus. Maar wat voor auto krijg je dan? Nou de auto is gebaseerd op de passie die het personage Bruce Wayne heeft voor geavanceerde innovatie en duurzame technologie. Alles gecombineerd natuurlijk met zijn verfijnde smaak.

Zoals alle versies van de B95 Barchetta, bevat het exterieurontwerp twee innovatieve elektronisch verstelbare aero-schermen om lucht over de open cabine af te leiden. Wayne Enterprises -logo’s op de carrosserie, chassisplaat en deurplaten maken het exterieur compleet en uniek in dit geval.

De koets is afgewerkt in Argento Vittorio glanzend zwarte lak, met wielen met een kenmerkende matzwarte binnen- en glanzend zwarte buitenring. Titanium remklauwen en een geborstelde aluminium geanodiseerde zwarte centrale borgring maken de look compleet.

Interieur van de Pininfarina B95 Gotham

Binnenin opvallend bruin leer met quilting in de middenpanelen voorzien van bruine stiksels. Verder een op maat gemaakt Wayne Enterprises display, met een virtuele assistent-stem die zich moet identificeren als Alfred Pennyworth, de legendarische butler van de familie Wayne.

De auto is compleet met een op maat gemaakt deurplaatje aan de bestuurderszijde, dat met een laser is gegraveerd met de woorden “All men have limits… I ignore mine.” De kenner herkent de quote meteen.

Net als alle vier de door Bruce Wayne geïnspireerde edities genereert de B95 Gotham 1.900 pk, waarmee de auto in minder dan twee seconden van 0 naar 100 km/u snelt. Daarmee claimt Pininfarina met de B95 Gotham meteen even de krachtigste auto die ooit in Italië is geproduceerd.

Wat zo’n exclusieve Batmobile moet gaan kosten wordt met geen woord over gerept. Maar als je het moet vragen, dan kun je het niet betalen hoorde ik laatst iemand zeggen in onze onvolprezen Autoblog Podcast. De B95 Barchetta kost zo’n 3,9 miljoen euro . Voor belastingen…