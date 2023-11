Lezersvraag: Wat kost jouw auto je maandelijks?

We zijn heel benieuwd naar wat jouw auto je maandelijks kost…

Gisteren verscheen er op dit onvolprezen blog een mooi artikel over de rente op autoleningen die weer verder mag stijgen. Naar 15% maximaal zelfs. En vanzelfsprekend kwamen daar enorm veel reacties op.

Want zoals al in de tekst stond vermeld; helemaal niemand hier heeft zijn auto gefinancierd. Of eigenlijk, bijna niemand. Of nog eigenlijker, wij denken dat vrijwel niemand durft toe te geven dat er geleend geld in de auto zit. Rust toch een soort van taboe op, blijkbaar.

En dat terwijl dat helemaal niet nodig is. Want als je weet dat de gemiddelde prijs van een occasion zo rond de 23.000 euro ligt en wij liefhebbers graag nog wat meer spenderen, is het helemaal niet gek als je dat niet helemaal zelf kunt betalen.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Want de auto kost nog wel meer dan alleen een eventuele rente en aflossing op en van een lening. Nee, dan begint het pas. En wij zijn dus benieuwd wat jouw auto je -ongeveer- maandelijks kost.

Wat kost jouw auto je maandelijks?

Vaak is het wel even schrikken. Want als je -een gedeelte- hebt gefinancierd, zit je toch weer met de maandelijkse kosten. Die komen dan bovenop de uitgaven voor wegenbelasting, verzekering, onderhoud, afschrijving en brandstof.

In mijn geval zit ik op ongeveer 700 euro per maand voor mijn auto. Maar daarbij moet ik aantekenen dat er nog geen onderhoud is geweest. Want ik heb hem pas anderhalve maand, dus dat is ook niet gek. Het kan dus zijn dat hij me uiteindelijk meer kost dan dat hij nu maandelijks doet.

Ik merk vooral dat de kosten van stroom beter te doen zijn dan die van benzine. Dat heeft me volgens mijn Tesla-app al ruim 350 euro bespaard in de periode dat ik met de auto rijd. En verder is het ontbreken van wegenbelasting ook wel lekker. Aan de andere kant, de verzekering kost me wel een lieve duit meer dan bij de Saab.

Kortom, autorijden is een dure hobby, zelfs al kies je met de portemonnee voor een elektrische auto. Maar dat zul je helaas altijd blijven houden. En dan hebben we de belachelijke prijzen voor parkeren en verkeersboetes nog niet eens in ogenschouw genomen…

Maar goed, genoeg over mij. Wij zijn benieuwd wat jouw maandelijkse autokosten ongeveer zijn. Benieuwd of je het met ons wil delen!