Alsnog vrachtwagenrijbewijs voor elektrische bedrijfswagen?

Door een foutje van de overheid is het verplicht om een vrachtwagenrijbewijs te halen als je met je extra zware elektrische bedrijfswagen op pad wilt.

Het wordt je als ondernemer ook niet makkelijk gemaakt. n het centrum van Amsterdam wordt het steeds lastiger om aan de bak te komen door de hoge parkeerkosten, en daarnaast moet je overstappen op een schonere bus. Een elektrische, als het even kan. Maar ook daar dreigt weer een probleem voor de werklui. Het kan zomaar zijn dat je straks als ondernemer een vrachtwagenrijbewijs moet halen om met een elektrische bedrijfswagen met aanhanger te mogen rijden.

Eind vorig jaar kwam de Nederlandse overheid, de eigenaren van e-bestelbussen tegemoet. In een convenant werd afgesproken dat elektrische bussen met een gewicht tussen de 3.500 en 4.250 kilo mogen worden bestuurd met een B-rijbewijs, mits je eerst een verkeersveiligheidscursus hebt gevolgd. Het kost alsnog extra tijd en geld, maar het is een stuk beter dan het halen van een volledig vrachtwagenrijbewijs.

Toch dreigen veel ondernemers nog steeds trucker te moeten worden. Dat komt doordat er in het convenant geen rekening is gehouden met e-bussen met een aanhanger. Met een autorijbewijs mag je in een elektrische bus rijden van maximaal 3.500 kilo. De aanhanger mag niet zwaarder zijn dan 750 kilo.

Het probleem met de elektrische bedrijfswagen

Met een BE-rijbewijs mag de aanhanger maximaal 3.500 kilo wegen. Gebruik je echter een elektrische bedrijfswagen om deze aanhanger te trekken, dan heb je wel een vrachtwagenrijbewijs nodig. Hiermee maakt de overheid verduurzamen voor ondernemers ”moeilijk en duurder”, volgens Rogier Kuin van Bovag. ”Dat is volstrekt onlogisch”, voegt Kuin toe tegenover De Telegraaf.

Wat gaat de overheid doen?

Voorlopig wachten de beleidsmakers af. ”Als uit onderzoek of oordelen van experts blijkt dat de hogere massa geen probleem is, is de minister voor het toelaten van een aanhanger. Dat is een keuze die weloverwogen in Europa gemaakt moet worden, omdat een hogere massa meer risico betekent”, zegt de woordvoerder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kortgezegd wacht Nederland af wat ze er in Europa aan gaan doen. In Brussel wordt druk vergaderd over de regeling. Volgens de RAI-vereniging wordt deze richtlijn naar verwachting pas in 2027 of 2028 ingevoerd. Zolang de Nederlandse overheid blijft wachten op de EU moeten ondernemers met een zware combinatie een vrachtwagenrijbewijs hebben.

De oplossing ligt voor het oprapen

Volgens de Bovag hoeft het eigenlijk niet ingewikkeld te zijn. Er ligt al een voorstel van het Europees Parlement. Als Nederland zich hierbij aansluit, is een normaal of BE-rijbewijs al genoeg om met een elektrische bus met zware aanhanger te rijden. Bovag: ”Alleen dan kunnen ondernemers gemakkelijk omschakelen naar duurzame alternatieven zonder gestraft te worden met extra kosten en opleidingen.” Mochten de ondernemers toch een vrachtwagenrijbewijs moeten halen voor hun elektrische bedrijfswagen, dan heeft het CBR er nog een zorgenkindje bij.