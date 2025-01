Toyota dieselgate: hoogste boete sinds Volkswagen!

Ook Toyota moet op de blaren zitten.

Toyota schiet graag met hagel. De grootste autofabrikant terwijl investeert niet in één brandstoftype, maar eigenlijk in alle mogelijkheden. Daarnaast richt het bedrijf zich niet alleen op zichzelf, maar zijn er ook tal van dochterondernemingen en andersoortige belangen in externe partijen. Zo’n koppeling met een andere naam zorgt niet altijd voor goede reclame.

Zo werd eind 2023 Daihatsu betrapt. Het merk bouwt auto’s voor Subaru en Mazda, maar ook alle kleintjes van Toyota in het thuisland hebben een Daihatsu-badge. Daihatsu kwam in het geding door gepruts met crashtests. Nu ligt er weer een Toyota-merk te sjoemelen. Deze keer krijgt Toyota te maken met een eigen dieselgate.

Dieselgate van Toyota zit in de transportsector

De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA heeft onjuistheden gevonden in de uitstoottests van Hino Motors. Dit bedrijf ken je hoogstwaarschijnlijk niet, ondanks dat er een Europees hoofdkantoor zit in het Belgische Mechelen. Hino Motors bouwt en verkoopt vrachtwagens, ook met dieselmotoren.

NHTSA checkte een aantal Hino-trucks en vond onregelmatigheden. De uitstootgegevens komen niet overeen met de data die Hino Motors aanleverde. Dat is een grote nalatigheid vindt de Verenigde Staten. Er zijn zo’n 105.000 trucks rondrijden met de sjoemelmotoren. Daarnaast zijn er nog eens 6.000 dieselmotoren verkocht aan derden.

De boete voor Hino Motors

Om er zeker van te zijn dat de sjoemeltrucks weer voldoen aan de regels haalt Hino Trucks alle dieselvrachtwagens die tussen 2017 en 2019 zijn gebouwd, naar de fabriek. Maar dat is nog niet genoeg. De Amerikaanse en Californische overheden eisen samen in totaal 1,6 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer € 1,55 miljard. Dit is de hoogste boete die een fabrikant kreeg voor sjoemelsoftware sinds de dieselgate van Volkswagen.

Toyota en Hino Motors gaan akkoord met de boete. De grote baas van Hino Motors heet Satoshi Ogiso en zegt: ”We willen ons verontschuldigen voor de problemen waarmee we onze klanten en aandeelhouders hebben opgezadeld.” Het bedrijf belooft dat het niet nog eens zal voorkomen. Afgesproken!

Overigens zijn Toyota en Hino Motors niet de enigen die nu nog betrapt worden op het sjoemelen met dieselmotoren.

Bron: The New York Times, National Highway Traffic Safety

Administration