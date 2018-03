Amazon lekt wat inside info over The Grand Tour

Wat nu over The Grand Tour?

Ja, daar gaan we weer! Er is nieuwe interessante info opgedoken over de autoshow van Amazon. Onlangs ging het gerucht dat Amazon na drie seizoenen de stekker wil trekken uit The Grand Tour. Dat wordt door velen als jammer beschouwd, want de presentatie is smaakvol en doet denken aan het oude TopGear. Door het stoppen van The Grand Tour zou je denken dat de kijk- en winstcijfers vies tegenvallen, maar niets is minder waar. Uit gelekte documenten blijkt dat er wel degelijk kijkers zijn die voor een behoorlijke winst zorgen, 1,5 miljoen in totaal.

Hoe Reuters deze cijfers heeft berekend, is best interessant. Er werd gekeken naar Amazon-klanten die na het aanmaken van een account, meteen The Grand Tour bekeken. Hiermee zou je kunnen concluderen dat zij een Amazon-abonnement namen vanwege Clarkson, Hammond en May. De productiekosten werden door de rekenaars van Reuters gedeeld door het aantal nieuwe abonnees, en wat blijkt? The Grand Tour bracht de laagste kosten met zich mee, slechts 49 dollar. Zie de tabel hieronder voor een vergelijking met andere eigen producties van Amazon Prime.

Wel heel toevallig dat vlak na de geruchten deze info opeens ‘lekt’, inclusief een mooie tabel enzo. Maar goed, het kritische autoprogramma zal dus niet van Amazon verdwijnen vanwege te lage kijkcijfers. Wat de precieze reden wel is, mocht de show echte stoppen, hopen we binnenkort te horen.