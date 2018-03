‘The Grand Tour gaat stoppen’

Geen toekomst voor Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond?

Jeremy Clarkson kreeg enkele jaren geleden geen contractverlenging bij de BBC na aanleiding van een ‘probleempje’ met een collega. Clarkson vertrok, maar nam James May, Richard Hammond en producer Andy Wilman met zich mee. Ze maakten de overstap naar Amazon en hier kwam The Grand Tour uit voort.

Het eerste seizoen werd met gemengde gevoelens ontvangen. Er was veel ruimte voor verbetering en in het tweede seizoen hebben de heren laten zien dat ze het nog in zich hebben. Saaie segmenten werden uit het programma geknipt en daar kwam meer kwaliteit voor terug.

Er komt volgend jaar ook een derde seizoen. Niet zozeer omdat Amazon dit wil, maar omdat het stel een contract tekende in 2015 voor drie seizoenen. Echter, na drie seizoen zal de stekker uit het programma worden getrokken. Volgens Daily Mail ziet Amazon geen brood in een vierde seizoen TGT. Waarom is niet duidelijk. Wellicht vielen de kijkcijfers toch tegen en had Amazon hogere verwachtingen.

Wat de heren na seizoen drie gaan doen is niet duidelijk. Alleen van Jeremy Clarkson weten we dat hij de tv-quiz Who Wants to be a Millionaire gaat presenteren.