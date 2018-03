Deze safety car krijgt de F1 in 2018

Nieuw Formule 1-seizoen, nieuwe safety car voor Bernd Mayländer.

Komend weekend is het weer zover: wanneer de lichten doven in Melbourne is de eerste F1-race van 2018 een feit. We hopen uiteraard op nog meer spektakel, al denkt Liberty Global regelmatig anders dan wij. Zo zijn de gridgirls verdwenen en biedt die lelijke HALO bescherming aan de hoofden van de coureurs.

Kortom, er is afgelopen winter niet alleen flink gesleuteld aan de F1-bolides. Ook aan het Formule 1-circus in het algemeen. Iets wat onveranderd is, is dat Mercedes-AMG nog altijd de safety cars aan de FIA levert. Maar welke?

Wie hoopte op het meest exclusieve wat AMG momenteel te bieden heeft, moet ik helaas teleurstellen. Het is niet de zeldzame Project One, maar een AMG GT R. Zeker niet verkeerd, helemaal wanneer Bernd Mayländer voorop rijdt en die V8-sound ten gehore brengt. Echter was zo’n Project One met F1-techniek onder de kap veel toepasselijker geweest…

Het mag duidelijk zijn: de Mercedes-AMG GT R als pace car bevalt mij wel. Voor degene die graag de specs willen horen (of simpelweg vergeten zijn), noem ik ze nog even op. De V8-biturbomotor produceert 585 pk en geeft het op bij 318 km/h. Hopelijk houdt Mayländer zijn voet wat meer op het gas, zonder commentaar van Mr. Hamilton over de snelheid.

Door de nieuwe veiligheidsvoorzieningen, gaat de FIA uit van minder (ernstige) crashes. Mocht Charlie Whiting ongelijk hebben, dan zullen de coureurs moeten vertrouwen op de Mercedes-AMG C 63 S Estate als Medical Car.