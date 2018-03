Koop de allereerste ex van Max Verstappen

De eerste vergeet je nooit meer.

In de Formule 1 bindt MV33 waar hij kan de strijd aan met de Silberpfeile, maar naast het circuit lijkt hij Mercedes wel een warm hart toe te dragen. We zagen namelijk al zijn voormalige C63 S Edition 1 coupé voorbijkomen bij een okkazieboer, doch dat was niet eens de eerste Merc van de 20-jarige stercoureur. Eerder had hij namelijk al de sedan variant van dezelfde auto. En ook die staat nu te koop.

Logisch ook, Max heeft stappen gemaakt in de wereld. Waar hij het in zijn tijd bij Toro Rosso nog moest doen met een Clio van de zaak, rolt hij inmiddels in dikke producten van sponsor Aston Martin naar die lange werkdagen op de fabriek in Milton Keynes. Een comfortabele privé-daily voor naast de Clio is wat dat betreft dus niet meer pure noodzaak. Of misschien is Max het inmiddels ook gewoon zat om Euro’s bij te dragen aan het budget dat die verrekte driepuntige ster zo snel maakt.

Hoe dan ook, de desbetreffende auto staat te koop in Max’ eigen Limburg. Het is, net als zijn latere coupé, dus een blubberdikke Edition 1 met de optionele sportstoelen en -uiteraard- keramische remmen. De lak is zwart, maar Max kon de GTI-pet in hem niet helemaal onderdrukken en dus is de grille voorzien van een rood lijntje, evenals de spiegels en velgen overigens.