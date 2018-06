Ambulance kantelt bij Badhoevedorp, heeft zelf hulp nodig

Daar lig je dan, hulpeloos en alleen.

Badhoevedorp is vannacht opgeschrikt door een omgevallen ambulance. Op de A4 zijn rond twee uur een stel hulpdiensten gecrasht, zonder enige duidelijke aanleiding. Hoewel er niemand gewond raakte, kunnen we hetzelfde niet zeggen over de ambulance. Het grote gele gevaarte is volledig naar de gallemiezen geholpen.

Naar verluidt waren er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken, dus is het ons een raadsel hoe het heeft kunnen gebeuren. Uit de foto’s kunnen we eveneens niet opmaken hoe de ambulance van de weg is geraakt. Het lijkt op een simpele, veel te snel genomen bocht, maar wellicht dat de broeders een snelheidstest probeerden te doen en hopeloos faalden?

Overigens hebben de hulpdiensten, die de gevallen hulpdiensten kwamen helpen, van hetzelfde moment gebruik gemaakt om een aantal eigenwijze automobilisten op de bon te slingeren. Een dozijn weggebruikers negeerde de tijdelijke afsluiting die was opgezet en heeft direct een boete gekregen.

Beeld: OvD Rogier