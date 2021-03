Camper nodig? Koop deze Mercedes ex-ambulance - Autoblog.nl

Aan ruimte geen gebrek, dus je kunt van deze Mercedes ambulance gewoon een camper maken!

Een bedrijfswagen kun je ombouwen naar camper en dan zijn er natuurlijk ook nog kant en klare modellen te koop. Je kunt hier ook op een andere manier invulling aangeven. Neem nu deze Mercedes ambulance. Premium? Check! Ruimte? Check! Fijne motor? Check!

De voormalige ambulance heeft gedurende zijn dienst vele vlotte kilometers gemaakt. Het kleurtje is in elk geval weer wat anders dan de zoveelste witte of zwarte bedrijfswagen. De motor heeft 323.307 kilometer gelopen. Gelukkig is het een zijdezachte zescilinder dieselmotor. Net ingereden zeggen we dan. Dit betreft een Euro 6 diesel. Voor de meeste milieuzones zit je komende jaren dan nog wel gebakken. Ambulances worden doorgaans niet volgeladen met onnodige opties. Toch is er wel airco en cruise control aanwezig op de Benz.

Om er een camper van te maken is er wel wat werk nodig. De kasten uit de ambulance kun je (voor een gedeelte) hergebruiken, dus dat is een voordeel. Zelfs de brancard is nog aanwezig in de bedrijfswagen inrichting, echter ga je deze uiteraard vervangen voor wat frisser comfort om op te liggen schuine streep slapen.

Deze voormalige Mercedes ambulance uit 2014 staat voor 15.900 euro te koop op Marktplaats bij BAS Vans. Niet spelen met de sirenes hè.