Ambulance van de toekomst is hip en zelfrijdend

Als het aan Volkswagen ligt wordt je straks afgevoerd in een hippie-ambulance zonder bestuurder. Oftewel, een autonome ID.Buzz.

Coureurs worden vaak de hemel ingeprezen, maar degenen die echt respect verdienen vanwege hun rijvaardigheid zijn ambulancechauffeurs. Zij moeten een ambulance zo snel mogelijk door het verkeer manoeuvreren terwijl er mensenlevens op het spel staan. Een enorme verantwoordelijkheid.

Volkswagen denkt dat we deze verantwoordelijkheid in de nabije toekomst ook over kunnen laten aan de techniek. De Duitsers zijn namelijk druk bezig met een autonome ID.Buzz (je weet wel, de moderne en elektrische T1). Vooruitlopend op de zaken laten ze de ID.Buzz ook alvast als ambulance zien.

Kennelijk heeft Volkswagen veel vertrouwen in hun autonome technologie want bij het besturen van een ambulance komt toch wat meer kijken dan bij het besturen van een normale auto. Ook zijn de consequenties groter als het mis gaat. Een aanrijding die normaalgesproken geen slachtoffers oplevert kan bij een ambulance wél een leven kosten.

Het voordeel is in ieder geval dat het ambulancepersoneel de volledige aandacht kan richten op de patient. Of deze gelegenheid wordt aangegrepen om de bezetting van een ambulance te halveren. Dat kan natuurlijk ook, in het kader van bezuinigingen in de zorg.

Hoewel Volkswagen de autonome ID.Buzz alvast laat zien als ambulance, is het in de eerste plaats de bedoeling dat het een taxi wordt. Volkswagen is dit jaar begonnen met testen. Het gaat echter nog wel even duren voordat het autonome busje daadwerkelijk ingezet gaat worden. Dat staat namelijk pas voor 2025 op de planning. Dan zal de autonome hippiebus zijn debuut beleven als taxi.

De reguliere Volkswagen ID.Buzz – waarin je gewoon ouderwets aan een stuur moet draaien – is ietsje minder ver weg. De productie daarvan zou volgend jaar van start moeten gaan.