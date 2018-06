Deze supercarbouwer geeft auto’s onverwoestbare* lak

Met een disclaimer, dat dan weer wel.

Terwijl de gevestigde orde zich bemoeit met het alsmaar krachtiger maken van hun sportwagens, hebben kleinere fabrikanten ruim de tijd zich te richten op onnodige, maar o zo fijne opties. Het Amerikaanse Panoz, o.a. bekend van de Esperante en de DeltaWing, doet precies dit, nu het bedrijf een partnerschap heeft opgestreken met een producent van zelfhelende verf.

Panoz is recentelijk het huwelijksbootje ingestapt met Feynlab. De verf-fabrikant, die de speciale coating de bijzonder duidelijke naam Self-Heal Plus geeft, zal alle toekomstige modellen van de sportwagenbouwer van de lak voorzien. Een toepasselijke feature voor bolides van die prijsklasse; de goedkoopste auto van het merk kost om en nabij de 160.000 dollar. Waarom voeren niet meer autofabrikanten hun auto’s uit met dergelijke opties?

Wel, misschien omdat het toch niet helemaal ‘het einde’ is. De verf en coating werken eigenlijk alleen voor onschuldige krassen of plekken. Zet iemand met grote kracht zijn sleutel in je portier, dan heb je er niets aan. Mocht het nu in de eerste categorie vallen, dan lost de verf het gelukkig op simpele wijze op. Laat de auto in de zon staan, houd er een föhn boven (óf ga er met je bierbuik bovenop liggen) en de plek verdwijnt. Simple as that. (Bron: Autoblog)