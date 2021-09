Volkswagen ID. Buzz AD neemt het werk uit handen

Eén keer raden waar AD voor staat in het geval van de Volkswagen ID Buzz.

Nee, niet advertentie. De Volkswagen ID Buzz kenden we al, maar de AD nog niet. De afkorting staat voor Autonomous Driving. Het rijgedeelte is wat dit busje van je overneemt. Kun je tussendoor een broodje kaas eten terwijl de ID je naar de volgende klant brengt bijvoorbeeld. Of even een tukje tussendoor. Waarom ook niet?

Het lijkt nu nog futuristisch, maar in 2025 gaat de ID Buzz AD daadwerkelijk autonome ritten ondernemen in Hamburg. Volkswagen heeft deze uitvoering van de elektrische bedrijfswagen ontwikkeld in samenwerking met Argo AI in een joint venture. In tegenstelling tot een ‘gewone’ ID Buzz is deze volgehangen met camera’s en sensoren om autonoom te kunnen rijden. Zijn debuut beleeft het busje op de IAA in München deze week.

Dankzij al die radars en sensoren kan de Buzz in 360 graden de omgeving waarnemen en daarop anticiperen. Op het dak dit een lidar scanner die tot 400 meter ver kan kijken. De komende jaren is het voertuig in München te spotten als onderdeel van tests. Over vier jaar, in 2025, is de Volkswagen ID Buzz AD er echt klaar voor. Dat avontuur begint dan in Hamburg en de autonome auto uiteindelijk ook opduiken in andere (Duitse) steden.