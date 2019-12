Amerikaan maakt van degelijke Volvo krankzinnige hotrod

Er zit bijna meer Corvette in dan Volvo.

Degelijkheid, veiligheid, mooie, clean designs. Dit zijn woorden die je normaal associeert met een Volvo. Het zijn rustige auto’s die niemand kwaad doen, die ook door rustige mensen worden bestuurd. Een gemiddelde Volvo-rijder heeft niks aan de Doeslief-campagne van SIRE, want de gemiddelde Volvo-rijder weet niet wat roadrage is.

De bestuurder van deze Volvo Amazon uit 1963 zal echter niet zo gemiddeld zijn. Deze auto is namelijk, zoals het uiterlijk al raden, niet geheel standaard meer. Het is eigenlijk de vraag wat er nog wél standaard aan deze Volvo is. Zowel het interieur als het exterieur zijn hevig aangepakt, ook onder de motorkap is er het een en ander aangepast. De verantwoordelijke voor deze hotrod-Volvo is Jeff Allen, presentator van de Amerikaanse tv-show The Car Chasers. Doel van dit programma was het restaureren van oude auto’s om die daarna met winst te verkopen. Zo te zien was een restauratie voor Allen niet genoeg bij deze auto en wilde hij het ook meteen wat sneller maken.

Om te beginnen bij de originele motor: die is er niet meer. De vier-in-lijn is vervangen door een 7.0-liter V8, die onder meer werd gebruikt in de Corvette Z06 van de C6-generatie. Deze is gekoppeld aan een automaat met zes versnellingen. Omdat de rest van de originele aandrijflijn niet was ontworpen voor een motor die 505 pk en 637 Nm aan koppel produceert, is die ook vervangen door de aandrijflijn uit een 2013-model Corvette. De remmen zijn (gelukkig) aangepast, evenals de uitlaten.

Om aan de buitenwereld te kunnen laten zien dat je niet zomaar een Volvo rijdt, is het koetswerk gemodificeerd. De motorkap heeft luchtvinnen, de achterspoiler komt uit een 3D-printer en aan de zijkant zijn er uitstekende wielkasten. Onder die wielkasten zitten overigens niet de standaard Volvo-velgen: ook die zijn vervangen. De auto prijkt nu op vier Forgeline GTD-5-velgen. En bij een niet-saaie Volvo hoort ook een niet-saaie kleur: knalgeel. Of, zoals de kleur volgens de verkoper heet, Austin Yellow.

Als je dan toch bezig bent met het modificeren van de auto, kun je net zo goed de binnenkant ook meepakken. Deze Volvo heeft dan ook sportstoelen, een vijfpuntsgordel, een beter geluidssysteem en navigatie. En omdat ze toch bezig waren met het slopen van een C6 Corvette, hebben ze er ook de automatische deurvergrendeling, elektrische ramen en airconditioning uitgehaald. Zit je toch nog koel in je coole Volvo. Ook leuk is de tartan hemelbekleding.

Zin om deze Corvolvo te kopen? Nou, goed nieuws, dat kan. De Volvette wordt namelijk op 17 januari geveild bij Barrett-Jackson. En voor je denkt dat je daar een tv-presentator rijk mee gaat maken: de opbrengsten gaan naar het goede doel. Goede deal, toch?