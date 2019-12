4% vs. 8% bijtelling: dit gaan leaserijders meer betalen

We vergelijken vier populaire elektrische auto's uit 2019 met het financiële plaatje van volgend jaar.

Het is voor veel leasepartijen de drukste maand van het jaar. Nog even snel moeten duizenden elektrische auto’s op kenteken worden geramd om in aanmerking te komen voor 4%-bijtelling. Per 1-1-2020 worden de teugels strenger aangetrokken en is er sprake van 8%-bijtelling. Nog steeds een stuk voordeliger in vergelijking met 22%-bijtelling voor conventionele auto’s, maar dit neemt niet weg dat de financiële gevolgen wel degelijk merkbaar zullen zijn.

Om in kaart te brengen wat de verschillen concreet betekenen hebben we vier (populaire) leaseauto’s van 2019 erbij gepakt. Het gaat hier om de Tesla Model 3, de Hyundai KONA Electric, de Nissan Leaf en nieuwkomer MG met de ZS EV. Met name die laatste is een interessante. MG komt als klap op de vuurpijl Nederland binnen om nog zo veel mogelijk ZS EV’s in 2019 op kenteken te krijgen. Wat dat betreft hebben de Model 3 en KONA Electric geen introductie nodig. Het afgelopen jaar ging het onder lease rijdend Nederland bijna nergens anders over. We brachten als eens in kaart wat de bijtellingsregels van nu tot 2021 gaan betekenen en in dit artikel focussen we ons vooral op wat het verschil tussen dit jaar en volgend jaar gaat zijn. Ook pakken we de berekening voor 2021 er meteen bij, wanneer er sprake is van 12 procent bijtelling.

Wat we nog wel eens dreigen te vergeten is dat niet alleen de bijtelling verandert in 2020. We gaan met zijn allen ook van een inkomstenbelasting-stelsel met drie schijven terug naar 2 schijven. Niet alleen het bijtellingspercentage is belang bij het berekenen van de bijtelling, maar zeker ook in welke belastingschijf je valt.

In 2019 zijn er dus nog drie belastingschijven:

1e schijf: 36,65% (loon van € 0 tot € 20.711)

2e schijf: 38,10% (loon van € 20.711 tot € 68.507)

3e schijf: 51,75% (loon boven € 68.507)

In 2020 zijn er nog maar twee belastingschijven:

1e schijf: 37,35% (loon van € 0 tot € 68.507)

2e schijf: 49,50% (loon boven € 68.507)

In 2021 zijn er nog steeds twee belastingschijven met alleen een lager percentage in de 1e schijf:

1e schijf: 37,10% (loon van € 0 tot € 68.507)

2e schijf: 49,50% (loon boven € 68.507)

In onderstaande voorbeelden nemen we dus de bijtelling onder de loep voor 2019, 2020, 2021 met de huidige prijs van de auto als basis. Inclusief de veranderingen qua belastingschijven.

Nissan Leaf

De Nissan Leaf heeft een cataloguswaarde van 36.000 euro. Voor deze berekening gaan we uit dat de berijder een jaarsalaris heeft van 50.000 euro. Als je een Nissan Leaf in 2019 nog wil gaan leasen, dan

komen we met deze informatie tot de volgende berekening voor 2019:

€ 45,72 Netto bijtelling per maand

(€ 36.000 *4% = € 1.440 (bruto) * 38,10% = € 548,64 / 12 mnd)

Dit gaat dezelfde Leaf volgens deze constructie in 2020 kosten:

€ 89,64 Netto bijtelling per maand

(€ 36.000 *8% = € 2.880 (bruto) * 37,35% = € 1.075,68 / 12 mnd)

En dit gaat dezelfde Leaf volgens deze constructie in 2021 kosten:

€ 133,56 Netto bijtelling per maand

(€ 36.000 *12% = € 4.320 (bruto) * 37,10% = € 1.602,72 / 12 mnd)

Tesla Model 3

De Tesla Model 3 Standard Range heeft een cataloguswaarde van 49.000 euro. Voor deze berekening gaan we uit dat de berijder een jaarsalaris heeft van 70.000 euro. Met deze informatie komen we tot de volgende berekening voor 2019:

€ 84,53 Netto bijtelling per maand.

€ 49.000 *4% = € 1.960 (bruto) * 51,75% = € 1.014,30 / 12 mnd)

Dit gaat dezelfde Model 3 volgens deze constructie in 2020 kosten:

€ 184,80 Netto bijtelling per maand

(€ 45.000 *8% + € 4.000 * 22% = € 4.480 (bruto) * 49,50% = € 2.217,6 / 12 mnd)

En dit gaat dezelfde Model 3 volgens deze constructie in 2021 kosten:

€ 259,05 Netto bijtelling per maand

(€ 45.000 *12% + € 4.000 * 22% = € 6.280 (bruto) * 49,50% = € 3.108,6 / 12 mnd)

Hyundai Kona Electric 64 kWh

De Hyundai Kona Electric 64 kWh heeft een cataloguswaarde van 40.715 euro. Voor deze berekening gaan we uit dat de berijder een jaarsalaris heeft van 50.000 euro. Met deze informatie komen we tot de volgende berekening voor 2019:

€ 51,71 Netto bijtelling per maand

(€ 40.715 *4% = € 1.628,6 (bruto) * 38,10% = € 620,50 / 12 mnd)

Dit gaat dezelfde Kona Electric volgens deze constructie in 2020 kosten:

€ 101,38 Netto bijtelling per maand

(€ 40.715 *8% = € 3.257,20 (bruto) * 37,35% = € 1.216,56 / 12 mnd)

En dit gaat dezelfde Kona Electric volgens deze constructie in 2021 kosten:

€ 151,05 Netto bijtelling per maand

(€ 40.715 *12% = € 4.885,8 (bruto) * 37,10% = € 1.812,63 / 12 mnd)

MG ZS EV

De MG ZS EV heeft een cataloguswaarde van 30.000 euro. Voor deze berekening gaan we uit dat de berijder een jaarsalaris heeft van 50.000 euro. Met deze informatie komen we tot de volgende berekening voor 2019:

€ 38,10 Netto bijtelling per maand

(€ 30.000 *4% = € 1200 (bruto) * 38,10% = € 457,20 / 12 mnd)

Dit gaat dezelfde ZS EV volgens deze constructie in 2020 kosten:

€ 74,70 Netto bijtelling per maand

(€ 30.000 *8% = € 2.400 (bruto) * 37,35% = € 896,4 / 12 mnd)

En dit gaat dezelfde ZS EV volgens deze constructie in 2021 kosten:

€ 111,30 Netto bijtelling per maand

(€ 30.000 *12% = € 3.600 (bruto) * 37,10% = € 1.335,60 / 12 mnd)

Geen verrassing, de netto bijtelling stijgt de komende jaren voor EV’s. Voor veel mensen zal de netto bijtelling over hun benzine of diesel leasebak wel dalen (natuurlijk afhankelijk van in welke belastingschijf je bivakkeert). Voor EV’s geldt dus: Je hebt nog een week om te zorgen dat je een voorraadauto bij een EV expert zoals Mobility

Service weghaalt voor de komende 5 jaar voordeel.