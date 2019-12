Zo denken Nederlanders over zaken rondom autorijden

Het autorijden en hoe auto's functioneren: wat vinden Nederlanders?

In 2018 deed verzekeraar Allianz Direct onderzoek naar de voorkeuren van automobilisten in Nederland. Welke zaken zijn in 2019 beter geworden en waar hebben we nog een lange weg te gaan voor 2020? Dit zeggen we over schademelden, technische snufjes, elektrische auto’s en alcohol achter het stuur.

Schademelden via formulier ouderwets

57% van autorijdend Nederland vindt een papieren schadeformulier ouderwets en zelfs 67% staat ervoor open om dit via een speciale app van de autoverzekeraar te kunnen doen. Hoe jonger de bestuurder, hoe meer hier het gemak en de snelheid van wordt ingezien. Bij Allianz Direct kun je je schade via je Mijn Acount melden. Zou dit in de toekomst in een app veranderen?

Technische snufjes, elektrische en zelfrijdende auto’s

Parkeersensoren en –camera’s worden steeds verfijnder. Voor 24% van de automobilisten zijn de sensoren onmisbaar. En nog meer hulp bij autorijden? 38% verwacht binnen nu en 10 jaar in een zelfrijdende auto te stappen. Voor elektrische auto’s zijn deze aantallen nog groter. 54% verwacht dat er binnen nu en 20 jaar geen dieselauto’s meer rond rijden. 31% is van mening dat elektrische auto’s een goedkopere autoverzekeringspremie zouden moeten hebben. Bij verzekeraars is helaas op dit moment doorgaans het tegenovergestelde het geval.

Alcoholgebruik en smartphones

Gelukkig wordt rijden met alcohol op steeds minder normaal. Maar 1% van de Nederlandse autorijders zou bij iemand in de auto stappen die een slok teveel op heeft. Ook het gebruik van smartphones achter het stuur lijkt ergernissen op te roepen. Maar liefst 94% vind het onverantwoord om hiermee bezig te zijn tijdens een rit. Zullen we daar in 2020 dan eindelijk eens met z’n allen mee ophouden?

Veiligheid blijft van alle tijden

Gelukkig blijft veiligheid iets van alle tijden en raakt het hebben van een autoverzekering nooit uit de mode. Benieuwd naar de autoverzekeringen van Allianz Direct? Bereken direct online je autoverzekering premie!