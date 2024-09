Amerikaans huis frommelt mileuregels op en gooit ze in de prullenbak

In ‘Murica hebben Republikeinen regeltjes van Biden opgefrommeld en in de prullenbak gegooid.

De Amerikaanse politiek blijft fenomenaal mooi om te volgen. Ook nu je kan kiezen tussen een enge anti-liberale beweging en een oranje gnoom. De polarisatie viert hoogtij en de onderlinge strijd wordt steeds onverkwikkelijker. Zo hebben de Republikeinen in het House of Representatives (met hulp van 8 democraten overigens), nu een wet van Biden om tailpipe emissions keihard aan te pakken, keihard aangepakt.

Er is een soort ‘motie’ aangenomen die slechts 1 regel kent. En dan bedoelen we regel als in…een regel in een boek. De motie luidt simpelweg als volgt:

The new EPA emissions standards shall have no effect.

215 leden van het huis stemden voor, 191 leden (waaronder 1 republikein) tegen. Het gaat hier om regels ingevoerd door het regime van Biden om CO2 uitstoot terug te dringen en EV’s te promoten. De democraten zetten het extreem zwaar aan, door te stellen dat dit jaarlijks 100 miljard in brandstofkosten bespaart en bovendien 2.000 vervroegde sterfgevallen scheelt.

Dat soort getallen komen altijd uit modellen gebaseerd op twijfelachtige aannames. Je kan die ‘vervroegde sterfgevallen’ immers niet bijhouden noch attribueren aan een directe oorzaak. Maar ja, het klinkt altijd mooi om te zeggen dat het om leven en dood gaat. En dat iedereen die tegen is, dus feitelijk een moordenaar is. Kan je dus niet meer tegen zijn met normale argumenten.

De Republikeinen en acht Democraten hebben hier dus echter lak aan. Dat klinkt stoer. Maar hun ‘protest’ is ook ee beetje voor de Bühne. Om twee redenen. Waarschijnlijk komt dit oordeel, nooit meer tot uitvoering. Daar staat namelijk een bepaalde tijdsperiode voor die al verstreken zal zijn als dit huis potentieel weggestemd is. Zelfs als daar een mouw aan gepast wordt, zal de regering van Sleepy Joe Biden het uitvoeren van deze ‘motie’ met een veto voorkomen.

Maar goed, een punt is weer gemaakt, hoe betekenisloos ook. Zowel autobouwers als vakbonden hadden hun bedenkingen bij de plannen van burnout-koning ‘Biden’. Dus bij hen is door de Republikeinen een wit voetje gehaald. Waarvan akte. Ben jij ook voor ongebreideld benzine verstoken. Of ga je mee in de EV hosanna? Laat het weten, in de comments!