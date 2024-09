Max Verstappen geeft FIA uit protest silent treatment

Max Verstappen zwijgt maar stemt niet toe. De Nederlander gaf tijdens het formele persmoment na de kwalificatie obstinaat geen antwoord op vragen.

Oh wat is het fijn om Max Verstappen te zijn. De schaapjes van onze jonge landgenoot zijn zo droog dat zelfs een flinke Singaporese bui ze niet meer nat kan maken. En dus kan Max lekker doen wat ‘ie zelf goed acht. Een zeldzaam genoegen in deze tijd waar de vrijheid van meningsuiting, zeker voor een kaukasische, succesvolle jongeman als Max, flink onder druk staat.

Natuurlijk heeft ook Max veel haters en mensen die ‘m een toontje lager proberen te laten zingen. Zeurderige kwalletjes (m/v/i) heb je immers overal. Maar Max geeft deze lui gewoon keihard een middelvinger. Zo ook weer in het FIA persmoment na de kwalificatie in SIngapore.

Onze held nestelde zich op een knappe tweede plaats met de Red Bull zeepkist. Alleen Lando Norris moest hij voor zich dulden. Zodoende moest hij zich ook weer direct melden bij de microfoons die op de top-3 worden gericht. Maar Max speelde daar stommetje. Het was zijn manier om te protesteren tegen de taakstraf die hij van de FIA heeft gekregen vanwege vloeken. Max gaf alleen aan dat hij zijn stem beter kon sparen voor de officieuze persmomenten, uit angst voor ‘meer straf’.

Vanuit de F1 krijgt Max veel bijval. Zo geeft Alexander Wurz (nog steeds betrokken bij de Grand Prix Drivers Association) aan dat de coureurs de taalpolitie van de FIA wel erg ver vinden gaan. Natuurlijk heb je een voorbeeldfunctie. Maar Max noemde alleen zijn auto ‘fucked’. Hij richtte zich niet op een medecoureur of een ander levend persoon. Wurz roept de FIA en met name eindbaas Ben Sulayem op een beetje te dimmen met de policor. Mensen kijken immers ook de sport om echte mensen met emoties te zien, geen tot robots gemaakte systeempipo’s.

Hamilton en Norris vielen Max bij, hoewel de laatste eerst grapte dat Max terecht straf kreeg. Hamilton ging zelfs zo ver om te zeggen dat hij de straf niet uit zou voeren en hoopt dat Max het ook niet doet. Maar goed, misschien probeert Lewis dat zo ver te krijgen zodat Max gedsikwalificeerd wordt…

Enfin, goede move dus van Max, of is de kritiek op hem terecht en moet ‘ie niet zo passief-agressief doen? Laat het weten, in de comments!