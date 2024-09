Kwalificatie Formule 1 2024: haalt Verstappen Q3 in Singapore?

Red Bull en Max Verstappen gaan door een lastige fase. Doet Verstappen voldoende om de titel over de streep te trekken?

Tot op heden is Lando Norris veruit de snelste geweest in de hete straten van Singapore. Alleen Leclerc komt met zijn Ferrari een beetje in de buurt van de Brit. Nu is de vraag of Norris onder toekijkend oog van Kool & the Gang zijn cool houdt. Profiteert de Brit eindelijk maximaal van de malaise bij Max?

Q1

LEC trapt ‘m af met een bankertje. Hij is sneller dan Perez, Ocon, Bottas, Gasly en Zhou. Wat de toppers natuurlijk niet willen is er net als Norris vorige week uitvliegen in Q1 door een rode of gele vlag. Voor de McLarens en Ferrari’s moet het een appeltje-eitje zijn. De rest, waaronder Red Bull en Mercedes, lijkt minder zeker.

Colapinto raakt de muur maar kan door, terwijl Max naar een bemoedigende tweede plek gaat. Leclerc is sneller, maar de Ferrari lijkt iets minder op rails te gaan dan verwacht op dit hobbelige circuit. Albon gaat dan kortstondig (nemen we aan) naar P1. Maar de McLarens zijn inderdaad direct sneller.

Hamilton gaat naar P3 achter de McLarens, maar Verstappen is sneller en gaat naar P2. Daniel Ricciardo rookt weer een zware pijp en gaat eruit, net als Stroll, Gasly en de twee Saubers.

Q2

Perez grijpt dan P1, doch Verstappen is drie tienden sneller. Zijn tijd wordt echter afgenomen. Dat is dus precies wat je niet wil als iemand ‘m daarna in de muur hangt. Opeens zijn de Mercs dan wel snel en gaan ze naar P1 en P3, hoewel Russell steen en been klaagt over de grip. In het buurland van hoofdsponsor en oliegigant Petronas zou het een opsteker zijn voor het team als het dat kan vasthouden. Maar dat is niet de verwachting.

Verstappen moet dan naleveren en doet dat. Sterker nog hij gaat naar P1 en dus vrijwel zeker naar Q3. Teammaat Perez moet daar nog heftig voor werken. En het lukt ‘m niet! De Mexicaan faalt andermaal na de goede prestatie in Bakoe. De Williamsen gaan voor P11 en P12, waarbij Colapinto maar 7 duizendsten toegeeft op Albon. Magnussen en Ocon gaan ook niet door naar Q3, maar dat mag iets minder een verrassing heten. De Hulk, Alonso en Tsunoda doen (weer) de beste zaken door wel de laatste sessie te halen in auto’s die daar niet ‘automatisch’ staan.

Q3

Max lijkt er dus toch weer bij te zitten. Na de setup 1 keer naar wens van Checo te maken, is Red Bull misschien toch weer wijselijk voor de staartlastige afstelling gegaan waar MV1 zo van houdt. Wordt het dan Lando, Charles of onze held? Het kaf wordt zoals altijd van het koren gescheiden, in de laatste sessie. Eigenlijk doet Max het al heel goed als hij in de top-3 staat en liefst de McLarens door midden splitst.

Piastri heeft een matige eerste ronde en Verstappen is veel sneller. Alleen Sainz stuitert er hard af in de laatste knik. Maar, het kan toch niet dat Verstappen geen gele vlag heeft gehad? Sainz reed voor hem op de baan. En inderdaad, de tijd van onze held wordt afgepakt. Als dat verder maar geen straf oplevert. Voor nu is Piastri hiermee ondanks een matige ronde dus de nummer 1. Hulkenberg is de enige andere coureur met een tijd op de klok. Een rode vlag hangt met 8:04 minuten op de klok.

Als de sessie dan weer losgaat wacht iedereen op de laatste seconden. Dat is misschien niet handig, want als Max dan eindelijk de baan opgaat, moet hij opeens iedereen inhalen van zijn team. Mercedes heeft daar geen zin in en zegt Russell dat VER er niet voorbij mag.

NOR gaat zoals verwacht naar de snelste tijd. LEC laat het echter liggen. Hij staat zelfs achter Hulkenberg in de Haas. Verstappen gaat dan ondanks een gele eerste sector toch vrij goed. De Nederlander grijpt P2, vlak achter zijn ‘rivaal’ voor het kampioenschap. Daar zal hij niet ontevreden mee zijn.

Hamilton gaat naar P3 en is daarmee sneller dan teammaat Russell. Het onderlinge kwalificatieduel kan hij echter niet meer winnen over het hele jaar. Alleen Nico Rosberg slaagde er eerder ook in om HAM in de kwalificaties te verslaan in dezelfde auto over het hele jaar.

Piastri is ‘slechts’ vijfde, voor Hulkenberg, Alonso, Tsunoda en de tegenvallende Ferrari’s. Kijk, zo sleept VER dat kampioenschap wel binnen. Tenzij Hamilton ‘m er morgen na de start aftetst natuurlijk. We gaan het zien morgen, in de Grand Prix van Singapore!