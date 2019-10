Amerikaanse ‘feds’ ontfermen zich over Smart Summon

Want er gaat het één en ander mis.

Tesla en hun gadgets: het is een fundamenteel deel van de elektrische auto’s, maar het gaat bijna altijd gepaard met wat kinderziektes. Vooral wat betreft autonomie moet je nog uitkijken met de nieuwe snufjes in de Model 3. Neem Smart Summon, een feature waarmee je Tesla uit zichzelf komt voorrijden. Werkt goed voor wat het is, maar of je het nou al direct helemaal kunt vertrouwen? Een paar Amerikanen liep wellicht iets te hard van stapel. Zo was er laatst al het één en ander te melden over het feit dat het allemaal niet zo waterdicht is dat nu je Tesla voorbereid is op elke situatie zonder de hulp van een persoon achter het stuur. Zo ging het deze week weer nét niet mis.

Weer iemand die kennelijk zo veel vertrouwen had in Smart Summon dat hij op afstand zijn auto liet voorrijden. De auto moet een weg oversteken waar hij voorrang moet geven. Door oplettendheid op het laatste moment en een noodremactie door de bestuurder van de witte SUV kan (blik)schade en een hele ongemakkelijke uitleg voorkomen worden. Tesla geeft kennelijk wel disclaimers dat je te allen tijde controle over de auto moet behouden, maar het stopt een hoop mensen niet om hun Tesla’s zelfstandig te laten rond zoeven. Om te voorkomen dat Tesla nou ineens meer blikschade moet repareren dan auto’s bouwen, gaat de NHTSA eens kijken hoe en wat om te voorkomen dat alle Tesla’s zelf brokkenpiloten worden.

De National Highway Traffic Safety Administration, beter bekend als NHTSA is het bedrijf wat alles omtrent veiligheid regelt in de VS. Ook de regelgeving is hun doen en er bestaat geen regelgeving voor deze nichemodus. De auto zelf laten rijden is verboden, op afstand bedienen op lage snelheid is meer omstreden. Er komt onderzoek naar Smart Summon, want in de releaseweek zijn al meerdere gevallen van blikschade aangetoond. Niks waar Tesla iets aan kan doen, het zijn wat dat betreft de genomineerden voor een Darwin-award die met een relatief dure auto dit soort fratsen uithalen.