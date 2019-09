Tesla’s Smart Summons: knap, maar niet feilloos

Helaas werd dat voor twee Amerikanen op de harde manier onthuld.

Tesla’s zijn naast het commercialiseren van de elektrische aandrijflijn ook hard bezig met overige techniek. Zo zit er een hele hoop spul in de modellen van het Amerikaanse merk wat ook in een benzineauto gezet kan worden, maar vanwege de futuristische aandrijflijn passen dito features goed bij de auto. Sinds Tesla Version 10 uitrolde vorige week is daar weer een rits nieuwe features aan toegevoegd. De ster van dit artikel is Smart Summons.

Smart Summons is zo ongeveer de eerste stap in gedoogde volledige autonomie. Waar Summons eerst kleine stukjes in een rechte lijn kon rijden, kan de auto nu letterlijk voor komen rijden en doet zijn best om met alles rekening te houden. Autopilot heeft immers de tech aan boord om vol met ogen en oren te zitten, het mag alleen nog niet op de openbare weg zonder je handen van het stuur te houden. Op parkeerplaatsen en dergelijken mag je nu in principe Smart Summons gebruiken.

Ook op je oprit kan het nu een manier zijn om de auto uit een benarde situatie te krijgen zonder dat je de deur in hoeft te ‘schuifelen’. Twitteraar AB (wij zijn het niet) kwam op de harde manier erachter dat 99 procent kans van niet alsnog één procent betekent van wel. Iemand moet die één procent zijn.

Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW — AB (@abgoswami) September 28, 2019

De Tesla van AB raakte de garage op zijn oprit in Summons-modus. Meer oproepen op Twitter duiden op kleine oepsies met Summons. Twitteraar Chris heeft zelfs een video van hoe zijn Model S genoeg afstand laat aan de ene kant, en daarmee zijn spiegel tegen de wand schampt aan de andere kant.

Appears to steer into wall prior to impact. pic.twitter.com/OHqg7NWxdr — chrisfenton (@chrisfenton) September 7, 2019

We mogen wel ongeveer zeggen dat Tesla de beste autonome systemen aan boord heeft. Toch zijn zelfs de allerbeste systemen niet vrij van kinderziektes. Logisch, fanatiek Twitteraar Elon Musk hoeft dit maar uit te vinden en hij stuurt een groepje engineers pas naar huis als dit probleem ‘over the air’ opgelost is. Of hij legt de verantwoordelijkheid bij de koper, het blijft immers een Amerikaanse zakenman.

Smart Summons kan besteld worden op elke Tesla die is uitgerust met het duurste Autopilot-pakket. Als het systeem het goed doet, nogmaals, er is een kans dat deze twee Amerikanen gewoon een slechte dag hadden, werkt het ongeveer zo: