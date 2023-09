Amerikanen parkeren gehuurde Aventador SVJ in Zwitsers beekje

Dan heb je zulke mooie bergpassen..

Rijden door de Zwitserse Alpen in een supercar. Als je ’s nachts in dromenland bent zijn dit toch de momenten die passeren in je hoofd, nietwaar. Een supercar kopen is niet voor iedereen weggelegd, maar met goed sparen is huren wel een mogelijkheid. Dat is precies wat een stel Amerikanen hebben gedaan.

Ze vlogen naar Zwitserland om een Lamborghini Aventador SVJ te crashen, eh, huren. Een gelimiteerde supercar met een fantastische V12. Een droom die werkelijkheid moet zijn geworden! Zwitserland kent geweldige wegen, waarom je dan een beekje van dichtbij wil bekijken met een SVJ is mij niet helemaal duidelijk.

Het ging mis op de Flüelapas. Door onbekende oorzaak vloog de Aventador van de weg en kwam de supercar op een naastgelegen beek terecht. Het gegeven don’t be gentle it’s a rentle werd wel heel letterlijk genomen.

Aventador SVJ crash

Volgens de Zwitserse politie ging hij er vervolgens vandoor als passagier in een andere auto. De politie, het autoverhuurbedrijf en de verzekering was ingelicht over het ongeluk, maar ze bleven niet bij de auto wachten.

De politie wist het groepje staande te houden in de Zwitserse plaats Scuol. Het is namelijk illegaal in Zwitserland (en de rest van Europa) om na een ongeluk weg te rijden. Dat wist de 46-jarige Amerikaan blijkbaar niet.

De bestuurder werkt volgens de Zwitserse politie mee aan het onderzoek. Het gaat in elk geval pegels kosten, links of rechtsom. Van de Aventador SVJ zijn er slechts 900 gemaakt. Hoewel de auto schade heeft opgelopen na de crash zal deze Lamborghini Aventador SVJ nog wel opgeknapt worden.

Foto’s via KAPO Graubünden⁠