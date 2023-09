EU wil strafpuntenrijbewijs voor de hele unie

Agenten over de grens weten zo beter wat voor capriolen je al hebt uitgehaald.

We leven in de Europese Unie, maar op tal van gebieden is wet- en regelgeving individueel per land geregeld. Zo heb je in Nederland BPM, maar in Duitsland niet. En hebben we in Nederland torenhoge accijns op brandstof en bij de buurlanden weer niet. Zo kun je nog wel even doorgaan.

Ook op het gebied van rijbewijzen is er op Europees niveau niet bijster veel afgestemd. Een agent die je stopt in Frankrijk heeft geen idee van jouw eventueel begaande overtredingen in Nederland. De Europese Unie wil daar verandering in brengen.

Strafpuntenrijbewijs EU

De EU heeft een ideetje opgegooid bij Committee on Transport and Tourism (TRAN). De vraag: kan er geen rijbewijssysteem komen voor de gehele Europese Unie? Het systeem moet onder andere mogelijk maken dat bijvoorbeeld strafpunten in de gehele Unie gelden.

Bega je dus een snelheidsovertreding in bijvoorbeeld Frankrijk of België dan kan dit strafpunten opleveren. Die punten neem je mee naar Nederland. Een soort spaarsysteem, maar eentje waar je misschien niet op zit te wachten. Spaar ze in dit geval dan ook zeker niet allemaal!

De gedachte erachter is simpel. Verkeerd rijgedrag van automobilisten op Europees niveau aanpakken. Op dit moment kunnen Europese landen al informatie met elkaar uitwisselen, maar verschilt de informatie fors per land. Daarover bericht Nieuwsmotor.nl

In Nederland werken we al met een puntenrijbewijs. Bij ons is het systeem erop gericht om rijden onder invloed tegen te gaan. Daarnaast gelden er ook strafpunten voor het beginnersrijbewijs. Gevaarlijk of roekeloos rijden kan een beginnend bestuurder strafpunten opleveren, waardoor de politie sneller een rijbewijs kan invorderen bij herhaling. Dit is echter een Nederlands systeem. Europa ziet graag in heel de EU één puntensysteem voor de rijbewijzen zodat de lidstaten op dit vlak beter kunnen samenwerken.

Voorbeeld

Voorbeeld. Je jankt als een complete idioot over bergpassen in de Alpen. De Franse politie stopt je en je krijgt een strafpunt, naast een gebruikelijke boete voor de snelheidsovertreding. Het strafpunt neem je weer mee naar huis. Rij je in Nederland als een gek en stopt de politie je, kan deze vervolgens zien dat je al een strafpunt had geïncasseerd tijdens de dollemansrit in de Alpen. Daardoor kun je sneller je rijbewijs kwijtraken.

Of het daadwerkelijk tot dit nieuwe systeem gaat komen valt nog te bezien. De lidstaten moeten er ook warm voor lopen en invoering kan ongetwijfeld jaren duren.