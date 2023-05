Gestolen Aventador SVJ duikt op in Amsterdamse parking

Een Aventador SVJ die vermist was in Engeland bleek in een Amsterdamse parkeergarage te staan.

We doen hier op Autoblog regelmatig een oproep als er een auto vermist is. Soms kunnen we goed nieuws brengen, maar vaak is het toch lastig om zo’n auto nog op te sporen. Het wordt allemaal een stuk makkelijker als de auto in kwestie is voorzien van een GPS-tracker (die niet is aangetroffen door uitgekiende dieven).

Dat was het geval met een gestolen Lamborghini. Dit was niet de eerste de beste Lambo, maar een brute Aventador SVJ. Deze stond verstopt in een parkeergarage, maar kwam dankzij een GPS-tracker weer boven water.

Wat is precies het verhaal? Het gaat om een Britse auto, die door een Nederlander gehuurd was. Die had echter niet betaald (al is er normaal wel zoiets als borg) en de auto ook niet teruggeven. Vanuit Engeland was de Lambo daarom als gestolen opgegeven.

Gelukkig was de Lambo voorzien van een GPS-tracker, wel zo handig bij een auto van dit kaliber. Daarmee kon worden achterhaald waar de auto ongeveer moest staan. Een privédetective heeft de vermiste Aventador uiteindelijk gevonden op de onderste verdieping van een parkeergarage.

Vervolgens is ook de Nederlandse politie ingeschakeld en is de gestolen Aventador SVJ vakkundig uit de garage verwijderd door een bergingsbedrijf. Eind goed, al goed, dus. Al is niet bekend of de grapjas die er met de auto vandoor was gegaan ook in de kraag gevat is.

Van dit hele gebeuren zijn ook bewegende beelden, want dit verhaal kwam aan bod in het RTL-programma Politie Landelijke Eenheid In Actie. Als je dit specifieke fragment wil terugkijken moet je even op de link klikken en doorspoelen naar minuut 27.07.

De waarde van de auto wordt wel een beetje overdreven in het programma. De agent die aan het woord is heeft het namelijk over €1,2 miljoen. Zo duur is een Aventador SVJ nou ook weer niet. Wel betaal je vaak meer dan de nieuwprijs voor een tweedehands exemplaar: er wordt al snel zes á zeven ton voor gevraagd.

Foto’s: Bergnet