AMG GT 4-Door update is goed nieuws voor bestaande eigenaren - Autoblog.nl

Mercedes-AMG heeft een update voor de GT 4-Door Coupé uitgebracht. En deze update is eigenlijk goed nieuws voor eigenaren van zo’n ding.

Soms kiezen autofabrikanten voor een ingrijpende facelift, soms laten ze veel bij het oude. Jaguar heeft met de F-Type bijvoorbeeld gekozen voor een stevige update. Ook Opel met de Grandland is een voorbeeld van een flinke facelift. De Mercedes-AMG GT 4-Door update zit aan de andere kant van het spectrum.

Dat is eigenlijk goed nieuws voor bestaande eigenaren. Want door die kleine verschillen heb je niet het gevoel met het ‘oude’ model rond te rijden. Je moet een kenner zijn om de verschillen te kunnen zien. Denk aan een nieuw kleurtje en nieuwe velgen, maar qua aandrijflijn verandert er zo goed als niets.

De andere wijzigingen van de Mercedes zijn niet meteen te zien aan de buitenkant. Denk aan nieuwe rijassistenten en voortaan is de Widescreen Cockpit niet langer een optie maar standaard. Verder is er een nieuw stuurwiel te vinden in het interieur. Optioneel kan het front van de 6-cilinder de look krijgen van de 8-cilinder modellen. De nieuwe kleuren zijn spectral blue metallic, spectral blue magno en cashmere white magno. Voor het eerst kun je het Night Package combineren met het Carbon pakket. Daarnaast is de demping van de auto aangepast. De verschillen tussen verschillende modi is beter te voelen.

De 6-cilinder modellen van de AMG GT 4-Door krijgen als eerste met de update te maken. Het gaat hier om de GT 43 4MATIC+ en GT 53 4MATIC+. Vanaf augustus staan ze in de showroom. De V8-modellen volgen later. Tevens zit er nog een heet topmodel in de pijplijn. Dat is de AMG GT 73 4-door met zo’n 800 pk.