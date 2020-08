AMG One geluid is beter dan Formule 1 auto

Huh? waarom is het AMG One geluid beter dan een F1 auto?

Nog heel eventjes zullen we moeten wachten. Dan vult Mercedes de showrooms met nóg een model. Naast de Mercedes Citan, A160, B180 en GLA200 komt er een gloednieuwe AMG One. Dit is geen E-Klasse coupe met een AMG-pakketje, maar een loepzuivere hypercar.

Records

De nieuwe hypercar moet alle records gaan breken, een beetje wat Lewis Hamilton nu doet bij hetzelfde merk. Die connectie maken we niet zomaar, want de auto heeft namelijk een belangrijk USP. De motor is namelijk de 1.6 liter grote V6, waarmee Hamilton alle records aan diggelen rijdt op de saaist mogelijke wijze.

F1 auto

Over saai gesproken, geldt dat ook voor het AMG One geluid? De hypercar heeft dus dezelfde motor en in de F1 auto’s klinken die, eh, tsja: meh. Als er tijdens vrije trainingen een modus is waarbij ze het volume iets opschroeven, dan weet je dat het al niet goed zit. Je kan Coldplay wel harder aanzetten, maar daar wordt de muziek niet beter van, zeg maar.

AMG One geluid

Dat belooft dan niet veel goeds voor het AMG One geluid. Is dat dan wel acceptabel? Zo op de video klinkt het aanzienlijk beter. Nu moeten we bekennen dat er een andere lat is voor straatauto’s dan Formule 1-auto’s. Vroeger, heel vroeger, deden die F1-auto’s fysiek pijn aan je oren, maar dan positief. Dankzij alle McLarens en andere supercars met turbo zijn we al een beetje gewend aan een discreter klinkende hypercar.

2019

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de AMG hypercar al in 2019 op de markt zou verschijnen. Dat ging helaas niet door vanwege de scherpere WLTP regels. Het schijnt nogal een dingetje te zijn om een F1 motor betrouwbaar te maken en te laten voldoen aan de emissie eisen.

Testen

Op dit moment wordt er getest op het Immendingen circuit. Uiteraard moet het de beste hypercar ooit worden. Maar dat niet alleen, AMG wil dat ook de auto dociel genoeg is om op straat mee te kunnen rijden. Maar dat was nog niet alles, de auto moet ook in staat zijn om 26 kilometers puur elektrisch te kunnen rijden. Het is nog niet bekend of de straatversie net zo hard gaat als de concept, die kon namelijk 351 km/u halen. Indrukwekkender is de 0-200 km/u tijd van de concept: 6 seconden!

Wanneer de AMG one geleverd gaat worden, is nog niet exact bekend. Ergens in 2021 is de verwachting. Er worden slechts 275 stuks gebouwd, waarschijnlijk naar het aantal overwinningen dat Lewis Hamilton in totaal gaat behalen. Ze kosten 2.270.000 per stuk. Dat is dan waarschijnlijk het bedrag dat Lewis Hamilton omgerekend verdient per race.