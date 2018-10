Mercedes-AMG One loopt 9 maanden vertraging op

Er is meer tijd nodig dan aanvankelijk werd gedacht, om van de Mercedes-AMG One een goed product te maken.

Het is een krankzinnig project, maar ook een krankzinnig moeilijk project voor Mercedes-AMG. Het komt niet elke dag voor dat een autofabrikant een motor uit de moderne Formule 1 naar een auto van de straat brengt. Mercedes-AMG baas Tobias Moers staat voor een enorme uitdaging om de One uiteindelijk met een kentekenplaatje in de showroom te zetten.

In een interview met het Britse Top Gear zou Moers hebben laten weten dat de ontwikkelingen vertraging hebben opgelopen van ongeveer negen maanden. De grootste ‘problemen’ zitten hem in de motor. De 1.6 turbo V6 hybride van een Formule 1-auto draait bijvoorbeeld 5.000 tpm stationair. Prima voor in de Formule 1, maar in het dagelijkse verkeer is dat wel anders. Je moet er niet aan denken dat je de auto start en dat het ding meteen naar 5k tpm klimt. Niet alleen maakt dit een enorme bak herrie, het kost ook nog eens een hoop brandstof. Doel is om een stabiele 1.200 tpm te realiseren met deze motor en dat is lastig. Niemand heeft dit namelijk nog eerder gedaan. Mercedes-AMG kan geen handleiding “Hoe maak ik de 1.6 turbo V6 hybride straatlegaal” erbij pakken.

Wat volgens Moers wel vlekkeloos verliep is het vinden van de juiste koeling voor de motor. Er zijn geen problemen geconstateerd met betrekking tot de airflow. Ook het juiste maximale toerental vinden was geen probleem. Waar een F1-auto doorgaat tot 14.000 tpm, is de Mercedes-AMG One afgesteld op 11.000 tpm.

We moeten nog even geduld hebben op de hypercar van Mercedes-AMG. Moers laat weten dat de eerste auto’s eind 2020 naar klanten zullen gaan.