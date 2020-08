Sterckenn X3 M is lager en niet veel zwaarder

Allemaal optisch geneuzel, natuurlijk. Maar eerlijk is eerlijk, de Sterckenn X3 M ziet er een best apetijtelijk uit.

De kogel is door de kerk, BMW komt met een M3 Touring op de proppen. Goed nieuws natuurlijk voor mensen die dat gaaf vinden. Of het een succes gaat worden, moeten we ons afvragen. Over het algemeen zijn de snelle stationwagons terecht het terrein van Audi Sport. Beide BMW M5 Tourings waren niet echt een succes. Anders is het van hetzelfde laken en pak: elke keer als Audi een RS sedan uitbrengen, scoort de praktische variant beter.

Nadeel

Maar er is nog een nadeel aan de M3 Touring: je zult even moeten wachten. De auto wordt niet eerder onthuld dan 2022 met de facelift. Hopelijk is dat meteen het moment dat ze de controversiële (mooi woord voor blegh) varkensneus wijzigen naar twee keurige nieren. Een andere optie is om toch naar een crossover te kijken, in dit geval de X3 M. Je hebt dezelfde motor, zelfde bak, zelfde xDrive vierwielaandrijvingssysteem en grotendeels hetzelfde interieur. Alleen staat deze hoger op de wielen.

Sterckenn X3 M

En daar komt deze Sterckenn X3 M om de hoek kijken. Ze hebben ‘m namelijk verlaagd, zowel daadwerkelijk als optisch. Ze beginnen meteen goed door een rode X3 M te kiezen, een kleur die geweldig staat. het is een Competition, dus alles is zijdeglans zwart afgewerkt op de BMW. De auto is iets verlaagd en staat op enorme velgen. Ze gaan daar bij Sterckenn verder niet op in, helaas.

Frutsels

Sterckenn is gespecialiseerd in koolstofvezel frutsels. Dat doen ze overigens heel erg goed, in de tuningscene zie je ze geregeld voorbij komen. Net als de Sterckenn X3 M zijn hun meeste onderdelen te vinden op M-modellen. Ook in dit geval zijn ze met koolstofvezel in de weer gegaan.

Splitter

De Sterckenn X3 M is namelijk voorzien van een heuse koolstofvezel splitter. Je verwacht het niet. Normaal gesproken wordt een auto er te laag van en is het eigenlijk een hele manier om op auditive wijze te informeren dat je een verkeersdrempel bent tegen gekomen.

Briljant

Maar dat is juist het punt waar de Sterckenn X3 M zo briljant is. Ten eerste is het een X3, ondanks de verlaging blijft er nog genoeg ruimte over. Ook staat het uitstekend, de X3 M staat optisch nog wat lager. Maar omdat de F98 een crossover is, blijven er voldoende centimeters over. Kijk, dat is tenminste handig.

Driedelig

Maar het kan nog veel handiger. Want de Duitse tuner weet ook wel dat er enorm hoge drempels bestaan waarop je je splitter aan gort kunt rijden. Daarom is de splitter driedelig. Het idee van de Sterckenn X3 M-splitter is eenvoudig en simpel. Er zijn drie delen. Een breed middenstuk en twee kleinere delen links en rechts. Deze kun je dus afzonderlijk beschadigen. Het mooie is dat je ze ook opnieuw kunt bestellen.

Ook voor X4 M

Over bestellen gesproken, dat kan nu meteen. De splitter is voor zowel de X3 M als de X4 M te verkrijgen.