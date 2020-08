Prior Taycan Widebody geeft echte turbo-look

Met de Prior Taycan Widebody maak je tenminste een statement. In alle stilte uiteraard.

De Porsche Taycan is de ideale elektrische auto voor mensen die niet van elektrische auto’s houden. Het is gewoon een verdomd goede sportsedan met alle Porsche kwaliteiten die toevallig elektrisch is.

Prior Taycan Widebody

Ja, bij Tesla krijg je meer waar voor minder geld, maar dat is niet relevant. Bij McDonald’s krijg je ook meer caloriën, transvetten, suiker en zout op je ‘bord’ dan bij een Michelin sterrenzaak. Toch is er een nadeel met de auto en dat pakt de Prior Taycan Widebody voor je aan.

Blubberdikker

Dat zit namelijk zo, er zijn drie modellen: de Taycan 4S, Taycan Turbo en Taycan Turbo S. Nu is er veel gezegd over de Taycan Turbo en het ontbreken van een fysieke turbocompressor. Wat ondergetekende een beetje dwars ziet: hij is niet zo breed. Een Turbo mag wel iets vuiger, ruiger en gruiziger. Gewoon wat blubberdikker.

Breed

En dat is precies wat de Prior Taycan Widebody oplost. Onder leiding van Andreas Belzek (da’s de baas van Prior Design) werd er er een complete kit voor de Tacyan ontwikkeld. Zoals de naam al suggereert, is de Prior Taycan Widebody voorzien van een extra brede bodykit. Niet alleen optisch, ook qua keiharde centimeters word de auto breder.

60 en 100 millimeter

Aan de voorkant is de Prior Taycan Widebody namelijk 60 millimeter breder dan standaard. Aan de achterzijde komt er zelfs 100 millimeter bij. Aan de voorzijde krijg je een luchtinlaat-‘frame’, brede wielkasten en een splitter. Aan de zijkant zie je extra dikke sideskirts. De achterzijde is bijzonder dik, uiteraard. Ook hier bredere wielkasten.

22 inch

Dan de spoiler. Een Porsche kan goed een spoiler hebben en waarschijnlijk zullen de meeste klanten het gewoon bestellen, maar wellicht dat het er zonder die vleugel nog dikker uitziet. Het gaat helaas helemaal mis met de velgen onder deze Taycan. De PD3 velgen meten 22 inch en zijn weliswaar gesmeed, maar ook gigantisch lelijk en totaal niet passend bij de rest van de auto. Het is slechts smaak: waarschijnlijk vinden de meeste klanten het geweldig.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Prijzen zijn op aanvraag.