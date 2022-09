Dit zijn elf 55 AMG toppers van 55 jaar AMG

We kennen allemaal de ’63’-modellen, maar vandaag gaan we eens kijken naar de toffe 55 AMG modellen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat AMG op dit moment 55 jaar bestaat. Dat doen ze met allerlei speciaaltjes en bijzondere uitvoeringen. Zowel op basis van de A-klasse als de AMG GT3 raceauto. Heel erg cool natuurlijk. Er zijn diverse gradaties qua ‘AMG’.

Het archetypische getal is natuurlijk ’63’. Van de C63 tot SL63 AMG: dat is de typische Dikke Sjaak die je verwacht van een AMG. Maar omdat AMG geen 63, maar 55 jaar bestaat, gingen we eens kijken bij de voorganger, de ’55 AMG’. Die badge klinkt vrij eenvoudig (een 5.5 liter motor), maar stiekem is de 55 AMG best verwarrend (het is namelijk meestal een 5.4 motor). Daarbij zijn er enorm veel auto’s geweest die die badge mee kregen.

Toevallig hadden we vorige keer de E55 AMG als occasion op Marktplaats. De 55-jarige verjaardag en die specifieke auto zette ons aan het denken. Er zijn zoveel verschillende ’55’-modellen van AMG geweest en het is eigenlijk een beetje vreemd dat Mercedes ze overslaat. Daarom laten wij de bijzondere versies de revue passeren, vandaag, op Autoblog!

C55 AMG T-Modell (W202)

2000

In eerste instantie kon je de snelle versie van de Mercedes-Benz C-klasse met een zes-in-lijn krijgen, de C36 AMG met 280 pk. Nadat AMG werd ingelijfd door Mercedes, kwam de C43 AMG, voorzien van een V8 met 306 pk. Op speciale bestelling kon je een C55 AMG krijgen bij Mercedes. Dan kreeg je de 354 pk sterke 5.4 motor onder de kap. Naar het schijnt zijn er zo’n 20-25 van gebouwd.

Ze waren destijds dan ook duurder dan een nieuwe E55 AMG, dus op zich is dat niet heel erg vreemd. En je moest er specifiek naar vragen. Waarschijnlijk met een wachtwoord dat elk uur veranderde. En als je dan de vragenlijst goed had ingevuld, werd je uitgenodigd om ‘m te mogen kopen. Althans, dat denken wij. Maar mocht je denken dat Audi de ultieme stationwagons bouwde in deze periode: Mercedes deed ook leuk mee!

E55 AMG 4Matic T-Modell (S210)

2000

De Mercedes-Benz E55 AMG was de grote concurrent van de BMW M5. De M5 had meer vermogen, maar de E55 AMG had meer koppel. Dat niet alleen, de E55 had een automaat en kon je als stationwagon krijgen. In heel beperkte oplage was de auto zelfs te bestellen met 4Matic-vierwielaandrijving.

Perfect voor de Zwitserse markt, die voorheen aangewezen waren op de Audi S6 Avant. Vierwielaandrijving zou pas terugkeren bij de S212-generatie van de Mercedes-Benz E-Klasse.

CL 55 AMG F1 Limited Edition (C215)

2000

De Mercedes-Benz CL van de tweede generatie is in principe een coupé-versie van de W220-generatie S-Klasse. De auto is 22 jaar na dato nog steeds bloedmooi en ooit hopen we dat de spirituele opvolger van de 560 SEC in de Autoblog Garage komt te staan. De 5.4 motor is in dit geval goed voor 360 pk, waarmee je met gemak de begrenzer van 250 kon aantikken.

De CL55 AMG F1 Limited Edition is in feite een soort safetycar voor de openbare weg. Het was destijds de eerste serieproductie-auto met keramische remschijven, nog voordat Porsche er furore mee maakte. Ook tof waren de optionele Recaro Pole Position-racekuipen. In een CL! Er zijn er 55 stuks van gebouwd.

SL 55 AMG (R129)

2000

Best bijzonder, van de sportief getinte SL zijn er niet heel erg veel AMG-versies gebouwd en verkocht. De meeste zijn ‘in opdracht’ gebouwd nog voordat Mercedes de boedel overnam. De SL 60 (V8), SL70, SL72 (beide V12) zijn daar voorbeelden van. De SL55 AMG kwam onder regie van Mercedes-Benz en is meteen een stuk minder heftig.

Met 354 pk heb je absoluut niets om over te klagen, maar de SL600 met 394 pk was sneller in een rechte lijn, bijvoorbeeld. Het zou uiteindelijk een zeer zeldzame auto blijken, met een productieoplage van 65 stuks, alhoewel Mercedes zelf spreekt over 130 exemplaren. De reden daarvoor is simpel, AMG pakte 65 stuks van de SL500 (R129-E50) en van 23.704 500’s zijn er dus 65 een SL55.

CLK 55 AMG Cabrio (A208)

2000

De CLK55 AMG is een beetje een vreemde auto. De CLK zelf was een C-Klasse met E-Klasse designkenmerken en een navenant prijskaartje. De CLK55 AMG was de snelle versie en als coupé zie je ‘m nog weleens voorbij komen.

Helemaal aan het einde van de productie van de CLK van deze generatie kwam de CLK55 AMG Cabriolet. Naar verluidt heeft AMG er zo’n 2.000 stuks van gebouwd, meer dan 1.500 daarvan zijn in de VS verkocht.

G55 AMG Cabriolet (W463)

2004

Dit is nog een Mercedes-Benz G-Klasse uit de tijd ‘dat het nog leuk was’. Deze auto stond niet in de prijslijsten. Ook hier moest je bij AMG aankloppen of ze er een voor je wilde maken. Je moest dan bij de Mercedes dealer een G500 Cabriolet bestellen.

Deze ging vervolgens naar AMG alwaar de 5.4 motor erin kwam met in dit geval 354 pk. Dit hoefde overigens niet direct te gebeuren. Wellicht dat als je een G500 Cabriolet hebt, ze alsnog een ombouw voor je willen doen. In totaal zijn er – naar het schijnt – 12 exemplaren van gemaakt.

Imagecredit: @kuifje via Autoblog Spots.

C55 AMG (S204)

2004

Dikwijls zal @jaapiyo aanwijzen dat de Mercedes-Benz C32 AMG de meest luie AMG ooit is geweest. Niet alleen vanwege de prestaties, maar ook omdat het lijkt alsof ze alleen een kompressor op de C320 hebben geschroefd en toen aan de Hefe Weizen zijn gegaan. Mercedes maakte dat goed met de C55 AMG.

Hierbij werden kosten nog moeite gespaard. Om de V8 passend te krijgen, moest de neus worden verlengd, met meer dan 8 centimeter! Je kon ‘m ook krijgen als stationwagon. Helaas niet meer als Sportcoupé (alhoewel Brabus wel een V8 daarin wist te lepelen).

SLK 55 AMG Black Series (R171)

2006

Dat Mercedes de SLK überhaupt voorzag van een V8, is erg bijzonder. De eerste generatie kun je met V8 vinden (dat heeft Brabus dan gedaan). De tweede generatie, de R171, leverde Mercedes zelf met een V8. Je kon de auto voorzien van het AMG Sport pakket, met betere remmen Nürburgring-onderstel, lichtere velgen en sportstuurwiel.

Maar de Black Series deed daar een stap bovenop. Een CFRP-dak dat niet afneembaar was, 19 inch gesmede velgen, koolstofvezel achterklep, racekuipen, semi slick-banden en zij-airbag-delete zorgde voor nog meer sportieve intenties. De motor werd gekieteld naar 400 pk (ECU, ander uitlaatspruitstuk en grotere oliekoelers).

SL55 AMG Performance Pack (R230)

2006

De Mercedes SL55 AMG was de eerste met de 5.4 liter V8 in combinatie met de mechanische compressor. In eerste instantie leverde die 476 pk, maar niet voor lang. De E55 AMG was lichter, stijver en aerodynamischer. Dus kreeg de SL55 een powerboost naar 500 pk. Later kon je de auto ook bestellen met het AMG Performance Pack.

Dat bestond uit een straffer chassis, grotere wielen en een sperdifferentieel. Je kan ze eenvoudig herkennen aan de bumper van de SL65 AMG (met de luchtinlaat in de zijkant van de voorbumper). De faceliftversie – die we hier nomineren – heeft extra vermogen: 517 pk in totaal.

SLK 55 AMG (R172)

2012

De laatste ’55 AMG’ is een bijzondere. Mercedes had de 6.2 V8 vervangen door een 5.5 met turbo’s. Echter, men wilde dit niet als een downgrade zien. Daar bleef de badge hetzelfde. Ja, Duitsers. De E63 AMG en SL63 AMG hadden dit 5.5 blok. Echter, de SLK had ‘m ook, maar dan zonder de turbo’s. Deze kreeg wél de naam ’55 AMG’.

Deze motor is alleen toegepast in deze generatie SLK en was goed voor 422 pk en 540 Nm. Het blok was ook geen lang leven beschoren, helaas. In 2016 liep de laatste SLK55 AMG van de band en werd deze opgevolgd door de SLC43 AMG die op alle vlakken de mindere was. Ook leuk: dit is de enige ’55 AMG’ met daadwerkelijk een 5.5 liter motor onder de kap!

SL55 AMG (R232)

2022

We zijn weer terug bij de SL55 AMG! Officieel is het geen Mercedes-Benz, maar een Mercedes-AMG SL55. De auto is dan ook in zijn geheel ontwikkeld door AMG. Net als de eerste R230’s in 2002 heeft de SL55 AMG 476 pk. Dat lijkt een heel willekeurig cijfer, maar is precies 350 kW. Ook het koppel is gelijk aan dat van de R230: 700 Nm. Dat zijn dus best wel wat parallellen.

Het is ook nog eens een V8 ook! In Nederland zal de SL55 wel een zeldzaamheid blijven, de SL63 is het topmodel en relatief gezien niet eens zo heel erg veel duurder. Met 4.0 slagvolume zijn ze wel ietsje minder dik dan de 5.4’s in de rest van het overzicht.

