AMG GT Edition 55 heeft atmosferische 6.2 V8

De Mercedes AMG GT Edition 55 is het ultieme uitzwaaimodel.

De Mercedes-AMG is iets gelukt wat heel veel concurrenten niet lukte: een solide Porsche 911-tegenhanger bouwen. In plaats van een heel erg gepolijste sportwagen, is de AMG GT een klein beetje een ongelikte beer. Een typisch AMG randje. Nu zal @wouter ons erop attenderen dat de AMG GT geen achterbankje heeft dat de 911 zo praktisch maakt, maar u zult de strekking begrijpen.

Net als de 911, was de AMG GT er in diverse smaakjes. Ja, we zeggen ‘was’, want de productie is inmiddels gestaakt (je kan ‘m logischerwijs ook niet meer samenstellen) voor bijna alle modellen. Inderdaad, bijna, want Mercedes, correctie, AMG komt namelijk nog met een speciaaltje, de Edition 55!

Nu hebben we al diverse AMG Edition 55’s gezien. AMG-stickers, dikke uitrusting en de gaafste hardware allemaal in één pakketje. Deze worden in beperkte oplage gebouwd.

Bijzonder: 6.2 V8!

Deze AMG GT Edition 55 is helemaal bijzonder, want er zit een atmosferische 6.2 liter V8 motor in! Mercedes noemt de motor nog een 6.3, maar het is toch echt 6.208 cc. Waarom deze motor? Simpel, de Edition 55 is gebaseerd op de GT3.

Dat is een raceauto en daarvoor heeft Mercedes gebruik gemaakt van de 6.2 V8, in plaats van de 4.0 biturbo. Maar je krijgt met de Edition 55 wel iets extra’s. De motor heeft namelijk normaal gesproken een restrictor, waardoor je maximaal 550 pk tot je beschikking hebt.

Vermogen AMG GT Edition 55

Maar die is bij deze versie niet aanwezig. Joeperdepoepie! Daardoor is het vermogen nu 650 pk, meer dan 100 pk per liter. Nu is dat laatste feitje niet heel bijzonder anno 2022, maar als je zoveel cilinderinhoud hebt tikt het lekker aan. Nadeel: je krijgt het niet meer op kenteken. Dat gaat sowieso niet gebeuren met de Mercedes AMG GT Edition 55.

De auto is namelijk enkel en alleen bedoeld voor het circuit. Omdat er geen restrictor op zit, kun je aan veel raceklasses niet deelnemen. Waarmee je blijft zitten is een prijzig trackday-speeltje. Wel een bloedserieuze. Oh, en je krijgt een hoop accessoires erbij zoals een horloge, die ook op de openbare weg de tijd kan mede delen. Da’s handig.

Meer lezen? Dit zijn 10 gave race-liveries op straatauto’s!