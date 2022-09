Britten vinden Nyck beter dan Max

En het verschil is nog best groot eigenlijk. Maar is Nyck ook beter dan Max?

Gisteren was een mooie dag voor de Nederlandse autosport. Larry Ten Voorde behaalde het podium in de Porsche Supercup en sluit het seizoen als tweede af. Netjes! Ook Rinus Veekay deed goede zaken. Hij werd gisteren bij de start van de Firestone Grand Prix of Monterey van de baan gerost door Devlin Defrancesco, maar reed vervolgens een puike inhaalrace.

En oh ja, er waren twee Nederlandse successen in de Formule 1. Gisteren, tijdens de GP van Italië 2022, won Max Verstappen de race. Dat niet alleen, invaller Nyck de Vries haalde zelfs punten met een Williams, waar alleen Albon (die dus ziek was) sporadisch een puntje mee haalt.

Nyck beter dan Max

Maar wie heeft het relatief gezien beter gedaan? Verstappen of De Vries? Bij het Britse The Race zijn ze daar heel erg duidelijk over: Nyck de Vries! Hij krijgt namelijk de hoogst mogelijk score: een 10! Het Top 10-overzicht van Edd Straw is altijd goed voor een discussie en dat is nu niet anders.

Traditioneel krijgt Hamilton (die toch zijn eigen race om zeep hielp in de eerste chicane) alsnog een 8,5. Eh, ja. Sainz kreeg een 9,5 om alle inferieure auto’s in te halen. En Max? Een ietwat zuinige 8,5. Daarmee is relatief gezien de prestatie van De Vries veel beter dan die van Verstappen.

Bij Verstappen is er een aanmerking op de kwalificatie, waar hij de tweede plaats haalde vanwege een ’tow’ van Ricciardo. De rest van de race was vrij simpel voor Verstappen, volgens The Race. De prestaties van hem is ‘volmaakt’, maar niet eentje waarbij Verstappen belast werd of zijn best moest doen. De Nederlandse analisten zaten er dus volledig naast.

Mild

Kortom, een redelijk milde beoordeling waarbij het bandenmanagement en de oefensessies tijdens de vrije trainingen over het gezien worden. Maar dan de prestaties van Nyck, die worden dus beloond met een tien! Volgens Edd Straw waren de onvermijdelijke foutjes eenvoudig te vergeven, gezien de enorm korte aanloopperiode.

Nu zou je bij de prestaties van de Vries een paar kanttekeningen kunnen plaatsen. Zo was hij in FP1 langzamer dan Lance Stroll, niet echt bepaald een hoogvlieger. Ook maakte hij in de kwalificatie een foutje met de rembalans. Ten slotte lag deze baan de Williams heel erg goed. De Vries was sneller dan Latifi, maar nu loopt de cockpit van Latifi ook niet echt over van het talent.

Kortom, wat vindt jij? Wat is jouw mening? Wie heeft – relatief gezien – de betere prestatie geleverd? Is Nyck echt beter dan Max? Laat het antwoord weten, in de comments!