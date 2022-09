De laatste Ford GT voor Nederland

De laatste nieuw verkochte Ford GT in Nederland heeft zijn weg gevonden naar zijn eigenaar. Het einde van een tijdperk.

De nieuwe eigenaar heeft de Ford GT afgehaald bij de Ford dealer Zeeuw & Zeeuw in Gouda. De beste man is een ondernemer en een liefhebber van auto’s. Dat moet ook bijna wel. Want man, wat een uitstraling heeft deze auto.

Laatste Ford GT voor Nederland

Het is dan ook niet een ‘gewone’ Ford GT. Nee, het is een uiterst zeldzame Holman Moody Heritage Edition, waarvan er maar enkele van zijn in Europa. Hiermee eert het Amerikaanse bedrijf het Holman raceteam. Dit team wist in 1966 veel concurrenten te verslaan en speelde een grote rol bij het succes van de GT40. Doel was toen om de Le Mans in 1966 te winnen.

Dit is de zevende, en laatste, Ford GT die in Nederland geleverd is. De auto is uitgevoerd in goud. Een unieke kleur, zeker met de rode accenten. Tevens heeft het ook de kenmerkende cirkels met het racenummer 5 op de deuren. Deze zijn uitgevoerd in wit, wat goed opvalt op het goud. Dit zien we tevens terug op voorklep en achtervleugel. De supercar heeft veel glanzend koolstofvezel. Zoals bij de 20-inch velgen, spiegels en achterdiffusor.

Het koolstofvezel zien we ook terug in het interieur. De middenconsole, de deursponningen, dakstijlen en het dashboard zijn ermee voorzien. De koolstofvezel stoelen zijn bekleed met Ebony Alcantara. Natuurlijk met een goudkleurig stiksel en een GT-logo op de zitvlakken en hoofdsteunen.

De gelukkige eigenaar zegt over zijn laatste aankoop: ‘Mijn roots liggen in de machinebouw en ik hou van doelmatig, lichtgewicht ontwerpen. Naast het design is dat iets dat me enorm aanspreekt bij de Ford GT’.

Foto credits: Dimitri Ramaekers