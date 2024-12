Amsterdam en de auto is een giftige cocktail in 2025.

Eerlijk is eerlijk. Met de auto heb je al weinig te zoeken in onze hoofdstad. Achterlijke parkeertarieven en een maximumsnelheid van 30 km/u zijn al indicatoren dat de gemeente je liever niet ziet met een auto dan wel. Toch zijn er genoeg mensen fan van zelfpijniging, getuige het grote aantal auto’s in de stad. Misschien dat 2025 ze over de streep trekt om echt weg te blijven.

750 jaar Amsterdam

De Telegraaf waarschuwt vanmorgen dat de combinatie auto en in Amsterdam echt een drama gaat worden in 2025. Dat belooft weinig goeds. Het is een giftige cocktail van grootschalige werkzaamheden, evenementen (750 jaar 020) die ervoor zorgen dat je met je auto ver, ver van onze hoofdstad wil zijn.

NAVO

Rijkswaterstaat voorspelt dat een op de vijf auto’s in Amsterdam van de weg moeten verdwijnen om de stad enigszins bereikbaar te houden. Naast het 750-jarige bestaan van de stad is ook de NAVO te gast voor een top in Amsterdam. Voor de komst van de NAVO gelden allerlei veiligheidsmaatregelen, waardoor op veel plekken de auto tijdelijk niet welkom is. Voor het NAVO-feestje zal zelfs een stuk van de A4 en A5 tijdelijk afgesloten worden. De piek van alle ellende is van mei tot oktober. Toch een groot gedeelte van 2025 zeg maar.

De dramatische verkeersopstoppingen zijn echt niet beperkt tot het centrum. Ook op de ring kun je drukte verwachten. Dus spaar maar vast voor een auto met een automaat en adaptieve cruise control als je veel op de A10 moet zijn. Want dagelijks in de file staan met je handbakkie gaat zelfs de grootstep purist te ver.

Denk echter niet dat Amsterdam bezoeken zonder de auto geen chaos oplevert. Stadsvervoerder GVB verwacht veel omleidingen in 2025. Eigenlijk kunnen we maar één ding concluderen. Blijf weg uit Amsterdam. Ik herhaal, blijf weg uit Amsterdam!

Fotocredit: R8 in Amsterdam via mitchellbekker op Autoblog Spots