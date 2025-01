Buitenkansje: koop een échte presidentiële limousine

Dit is geen partylimousine, maar eentje die echt van een president is geweest.

Als je een limo ziet – en dan bedoelen we dus een echte strechted limousine – kan dat twee dingen betekenen: of het is een partylimousine of het is de auto van een staatshoofd. Andere opties zijn er eigenlijk niet, want een succesvolle zakenman gaat niet rondrijden in zo’n onhandig en kolderiek ding. Die laat zich lekker rijden in een gewone S-Klasse of Rolls-Royce.

De limousine waar we het vandaag over hebben valt in de tweede categorie, want deze is afkomstig van een staatshoofd. In deze auto werd niemand minder dan Bill Cliton rondgereden. Wie weet wat er zich allemaal op de achterbank heeft afgespeeld…

De auto in kwestie is een Cadillac Fleetwood Brougham, die verlengd is naar 6,86 meter. Tevens is het dak met 7,6 centimeter verhoogd, zodat Clinton niet zijn hoofd hoefde te stoten. De Caddy wordt aangedreven door een speciale 7,4 liter V8, handgebouwd door Roush.

De moord op Kennedey had uitgewezen dat een open presidentiële limousine niet zo handig is, dus deze auto is voorzien van een dak en de nodige bepantsering. De bepantsering is op B6-niveau (de schaal loopt tot B7) en de Cadillac heeft tevens zuurstof en een brandblussysteem aan boord.

Uniek is deze auto niet, want er zijn destijds drie exemplaren gebouwd voor Clinton. Een daarvan staat in het Clinton-museum, de tweede is nooit vrijgegeven door de CIA en de derde wordt nu geveild. Dit is dus het enige exemplaar wat in particuliere handen is.

De Cadillac van Clinton gaat volgende week onder de hamer op de Kissimmee-veiling van Mecum. Er wordt geen inschatting gemaakt van de prijs. We weten wel dat deze auto in 2008 werd geveild voor 275.000 dollar. Maar dat is alweer 17 jaar geleden, dus het blijft een verrassing wat de auto nu gaat doen.