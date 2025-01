Amsterdam lost het parkeerprobleem in de stad op

Het parkeerprobleem in Amsterdam is opgelost door de gemeente. Ze gooien het over de schutting.

De gemeente Amsterdam staat niet bekend om zijn liefde voor de automobilist. De parkeertarieven behoren tot de hoogste ter wereld en dit jaar is de stad sowieso onbereikbaar.

Om toch in Amsterdam te komen is het advies dan ook om met het openbaar vervoer te komen. Lekker met de (eveneens onbetaalbare) burgerrups zo naar Amsterdam Centraal. Wil je toch met de auto komen, dan zijn er altijd nog de P+R locaties.

Probleem met die P+R locaties is alleen dat het groene stadsbestuur die aan het volbouwen is met woningen, want die zijn ook nodig in het reservaat Amsterdam. Er komen natuurlijk steeds meer expats die ook een huis willen. Voor de gewone hardwerkende loonslaaf is een woning in Amsterdam vinden sowieso al niet meer mogelijk.

Parkeerprobleem Amsterdam over de schutting

Dus wat doet de gemeente Amsterdam? Die zet gewoon de P+R terreinen van andere gemeentes op hun website. Doen ze net alsof zij die als oplossing hebben bedacht. Die andere gemeentes zijn daar alleen niet zo enthousiast over, zo lezen we bij stadszender AT5.

Zo prijst de website van Amsterdam P+R Spaarnwoude bij Haarlem aan. Die P+R heeft zelf alleen al een behoorlijke hoge parkeerdruk voor de eigen stad. De verantwoordelijk wethouder van de hoofdstad van Noord-Holland is dan ook helemaal niet blij met de extra “reclame” voor de P+R.

De gemeente Haarlem heeft P+R Spaarnwoude gerealiseerd om de binnenstad van Haarlem te ontlasten, niet als hub om naar Amsterdam te gaan.

Hetzelfde geldt voor P+R ’t Oor vlakbij Almere. Een woordvoerder van de verkeerswethouder aldaar spreekt klare taal: “P+R ’t Oor is een belangrijke uitvalsbasis voor bezoekers aan Almere. Dat blijft de belangrijkste functie van het terrein.”

Arrogantie Amsterdam?

Zo willen we ook graag nog even de P+R Sassenheim noemen. Daar prijst de gemeente Amsterdam zelfs gratis parkeren aan. Alleen ligt de rekening daarvoor wel bij de gemeente Teylingen, die, je raadt het al, ook niet blij is met de verwijzing door de gemeente Amsterdam. De capaciteit is naar hun mening al beperkt en de P+R is aangelegd voor de eigen bewoners die gebruik willen maken van het openbaar vervoer, niet voor toeristen en dagjesmensen die naar een andere gemeente willen.

Op zich bijzonder dat de gemeente Amsterdam op deze manier gewoon P+R faciliteiten van andere gemeentes als van Amsterdam beschouwt. Het probleem zelf oplossen lukt niet, dus heeft een slimme ambtenaar dit als oplossing bedacht. Wie wil er nou naar Sassenheim of Haarlem als je ook naar Amsterdam kunt? Mooi staaltje Amsterdams denken.

Iedereen nu boos op Amsterdam?

Niet iedereen is boos op Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer is wel blij met de verwijzing op de website. Zij verwelkomt de extra parkeerders graag. Maar er lijkt hier wel een verborgen agenda.

In de slipstream hiervan pleit de verantwoordelijk wethouder van Haarlemmermeer namelijk wel meteen even voor het doortrekken van de Noord/Zuid metrolijn naar Schiphol en verder Haarlemmermeer in. De gemeente Haarlemmermeer staat vol in de lobby stand en tot die tijd bieden ze met plezier ruimte aan de (dag)toerist om te parkeren op hun P+R.

En de gemeente Amsterdam? Die is zich van geen kwaad bewust… die hebben het parkeerprobleem van Amsterdam heel eenvoudig opgelost. Koste niets!