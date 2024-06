Keizerlijk parkeren in hartje Amsterdam met dit pand

En het is niet eens aan de Keizersgracht, dit pand met garage in Amsterdam.

Amsterdam, tja geen idee wat je er zoeken hebt. Maar als je graag in de hoofdstad komt kan ik me voorstellen dat je er wel een appartement zou willen hebben. Scheelt weer forenzen. Nog belangrijker: met een pandje aan de grachten heb je meteen een ruime parkeerplaats voor jezelf. In elk geval met dit pand inclusief garage aan de Herengracht in Amsterdam.

1675

Kost je 6,9 miljoen euro, maar waar hebben we het eigenlijk over. Das geen geld toch? Met een woonoppervlakte van 374 vierkante meter zit je ruimer dan menig coureur in Monaco. Bovendien kunnen niet veel mensen zeggen dat je woont in een huis uit 1675. Het goede nieuws is dat de fundering in de jaren tachtig is aangepakt. Hoef je ook niet bang te zijn dat je huis in de gracht verdwijnt.

Waar we het pas echt warm van krijgen is natuurlijk de eigen garage, komt inclusief de aankoop van dit pand in Amsterdam. Het gaat hier om een inpandige ruimte onder het appartement. Pal aan de gracht. Mocht je zelf de ruimte niet nodig hebben kun je het vast nog verhuren voor een idioot bedrag aan één of andere advocaat aan de gracht. Met de Amsterdamse parkeertarieven van tegenwoordig kun je zelf ook gewoon een leuk maandbedrag vragen.

Volgens de makelaar kunnen tot vier auto’s geparkeerd worden in de ruimte. Nu ligt dat wel aan het type auto. Van een voertuig formaatje PC Hooft-tractor ga je er niet vier kunnen parkeren. Voor de foto is een Benz binnen gezet, dat mag wel wat chiquer natuurlijk. E-Type, een oude 911, Defender? U begrijpt de boodschap.

Voor nog geen 7 miljoen euro tuf jij uit je eigen garage in hartje Amsterdam, om vervolgens met een bloedgang van 30 km/u richting de ring te kruipen. Als dat niet romantisch in de oren klinkt weet ik het ook niet meer. Je vergapen aan dit stukje Nederlandse geschiedenis kan op Funda.