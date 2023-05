De gemeente Amsterdam heeft het niet zo op auto’s en weert deze uit de stad, waar omliggende gemeenten last van krijgen.

Wethouder Melanie van der Horst, die over verkeer gaat in onze hoofdstad, is voornemens om Amsterdam meer autoluw te maken. Dat is een sjiek woord voor autootje pesten. Zij wil namelijk dat auto’s niet meer dwars door de stad rijden, maar via de A10.

Amsterdam pest auto de stad uit

De VVD fractie in de Tweede Kamer heeft hier vragen over gesteld. Minister Harbers (ook van de VVD) heeft de portefeuille Infrastructuur en Waterstaat en heeft de vragen netjes voorzien van een antwoord. Hij zegt dat het risico aanwezig is dat de A10 met deze plannen nog erger vastloopt. En hier hebben omliggende gemeenten last van.

Dat is nou niet echt de bedoeling. De minister schrijft dan ook dat hij verwacht dat de plannen ’wel een effect op de doorstroming’ op de A10 zullen hebben. Vanwege het regionale belang is dat juist niet echt handig. Elke Amsterdammer die naar een ander stadsdeel zou willen moet dan via de A10, waardoor langere files ontstaan.

Plannen

De plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar Amsterdam kennende maakt dat niet zoveel uit. Echter, er is wel overleg met het ministerie en de gemeente. Harbers zet zich in om een verminderde doorstroom op de A10 te voorkomen. Amsterdam laat weten dat op sommige momenten het inderdaad drukker zal worden op de A10 door deze maatregelen. Echter, een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze ervan uitgaan dat mensen meer voor ander vervoer kiezen lezen we in de Telegraaf.

En daar komt de aap uit de mouw. Het is dus ouderwets automobilistje pesten, want het doel is mensen uit de auto te krijgen. Fietsen, lopen of met het OV dus voortaan. De plannen worden binnenkort besproken met de stad om te horen wat zij er van vinden.

Sluiten we af met goed nieuws. Minister Harbers laat weten fan te blijven van de auto. Het biedt volgens de bewindspersoon vrijheid, wordt hoog gewaardeerd en is snel. Nou, goed om te weten. Zijn wij weer gerust gesteld en kunnen wij weer lekker gaan slapen.