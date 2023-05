Overheid wil dat jij minder in de auto zit!

Vaker je auto laten staan, dat is goed. Althans, dat zegt de overheid en daarom start het een campagne om je meer te laten fietsen.

De auto is in mijn eigen ogen hét ultieme vervoersmiddel. Je komt (bijna) overal en dat in een ruimte die je niet verplicht hoeft te delen en zelf kan ‘inrichten’. Eigen muziekje aan en sturen maar! Een goede tweede is de fiets. Lekker gezond en ideaal voor de korte afstandjes. Maar, dat doen we te weinig. We pakken eigenlijk voor alles de auto, wel zo makkelijk blijkbaar.

Campagne om meer te fietsen

Nou, dat ziet onze overheid ook en dat moet veranderen. Daar gaat de campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’ aan bijdragen. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat geeft vandaag in Maastricht het startschot voor deze campagne. De stas zegt hierover:

Gezonder leven en meer bewegen staat bij het begin van elk nieuw jaar bij veel mensen bovenaan de lijst met goede voornemens. Met deze campagne helpen we een handje mee. En het is vaak heerlijk om voor kleine stukjes de fiets te pakken. .

Fietsland

We doen het eigenlijk best goed. Een kwart van al onze verplaatsingen gaat al met de fiets. Nergens anders ter wereld is dat zo hoog. Tel hierbij op dat ons land meer fietsen heeft dan inwoners, dan zou je dus denken dat we veel fietsen. En ja, dat is zo. Maar het kan altijd beter.

De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, en een derde korter dan 5 kilometer. Uit gedragsonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat bijna 7 op de 10 intensieve autogebruikers vaker voor korte ritten de fiets zou willen pakken. Daarom start deze campagne, om mensen meer bewuster te maken dat je makkelijk de fiets kan pakken. Communicatie over gezondheid, geld en milieu kunnen daarbij helpen. En dat met een positieve insteek. De campagne duurt drie jaar en is vanaf vandaag te zien op Tv-zenders, radio en online maar ook op bussen en bushokjes.

Doel van onze overheid is om ervoor te zorgen dat er in 2027 20% meer gefietst wordt. Hiervoor komen er onder meer betere stallingen, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen.

Andere landen

Veel landen kijken jaloers naar onze fietsinfrastructuur. Frankrijk bijvoorbeeld, dit land heeft aangekondigd een goede 2 miljard euro te willen investeren in een betere fietsinfrastructuur. Er ligt nu voor 50.000 kilometer aan fietspaden, in 2027 moet dat 80.000 kilometer zijn. De 100.000 kilometer moet in 2030 aangetikt worden. Nadruk gaat gelegd worden op provinciesteden en plattelandsgebieden. Dit omdat steden al een behoorlijke fietsinfrastructuur hebben. Hiernaast gaat het land stimuleren om een fiets te kopen. Subsidie noemen wij dat hier.

Er is geen gebrek aan fietsen in ons land, maar we moeten dus net wat vaker voor dat kleine stukkie op de fiets stappen. En waarom ook niet, als het lekker weer is dan hé.