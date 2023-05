Eerste Rivian in Amsterdam, uiteraard met setje fietsen

De eerste Rivian is gezien in Amsterdam mét fietsen erop.

Hoe kan het ook anders? In een land waar er meer fietsen zijn dan inwoners, moet de eerste Rivian wel gespot worden met bakfietsen erop. Als je elektrische Rivian dan zonder stroom zit, kan je verder fietsen.

Rivian met fietsen

Nee, daar zal het niet voor bedoeld zijn maar het is wel een opmerkelijke combo. We zien hier de elektrische pick-up van het merk: de R1T. Dit is een ‘medium’ grote auto voor Amerikaanse begrippen. Voor in ons land is het een forse auto. De Rivian R1T is 5,51 meter lang, 2,08 meter breed en 1,92 meter hoog. Een gemiddelde Amsterdamse wethouder zal van de auto een rolberoerte krijgen. Misschien zijn de fietsen ter compensatie gemonteerd.

Bijzonder

Het is een bijzondere spot die al een tijdje geleden genomen is, op LinkedIn zagen we hem al eerder langskomen. De foto met fietsen vonden wij bij Twitteraar M. Lens-FitzGerald. We zien de Rivian in Amsterdam op een oplaadplek staan. Je ziet gelijk dat de auto echt groot is voor ons kippenlandje. De wielen steken flink uit over de witte markering. Hiernaast lijkt het (zo te zien) deelautootje compleet te verdwijnen.

Ik vind het gewoon een bruut ding. Het is een middelvinger naar de groene milieuridders, want het is namelijk wel degelijk mogelijk om in een grote, praktische auto te rijden die ook nog eens elektrisch is. Dat moet pijn doen bij de milieufundamentalisten…