Andere benadering juwelenverbod Hamilton

Het juwelenverbod voor Hamilton wordt wel erg persoonlijk zo. Zeker omdat het gewoon voor iedereen geldt.

Het afgelopen seizoen verliep niet helemaal naar wens voor Mercedes en Lewis. Met name de laatste fase van de laatste race zinde hen totaal niet. Lewis was bestolen van zijn achtste wereldtitel (bron: iedereen op Twitter en de Britse media). Mede daardoor was Mercedes extreem boos.

Alle pijlen waren gericht op Michael Masi. Je kan Masi het beste zien als een soort Bas Nijhuis van de F1. Handelen in de geest van de sport in plaats van constant liefde bedrijven met mieren. Dat levert soms wat controverse op, maar verhoogt de kijkvreugde voor de eindgebruiker: de toeschouwer.

Juwelenverbod Hamilton

Enfin, omdat Jean Todt moest opstappen na drie termijnen werd hij vervangen door een nieuwe FIA-president. Die liet er geen gras over groeien met meerdere race-directors en een veel striktere naleving van alle regels.

Daar zou Hamilton blij mee moeten zijn, ware het niet dat deze regel voornamelijk hem benadeelt: hij mag geen juwelen dragen. Hamilton vond dat de FIA zich met belangrijkere zaken moest bezighouden.

Anders aangepakt

Alexander Wurz is de voorzitter van de GPDA (Grand Prix Drivers Association). De uiterst vriendelijke en correcte oud F1-coureur laat het volgende optekenen aan de BBC. Dat de boodschap van het juwelenverbod voor Hamilton anders aangepakt kon worden dus.

Het is een regel voor de juiste redenen. Ik zou echter wel liever een andere benadering hebben gezien hoe de boodschap hebben gebracht. Ik wil niet dat het net als met voetbal wordt. Dat men met de armen zwaaiend en schreeuwend hun punt wil maken. Je moet met elkaar samenwerken. Dat is een omgangsvorm die ik had gewaardeerd in dit geval. Alexander Wurz, uitvinder van de term Geweldige Vent.

Juwelenverbod niet nieut

Het verbod om juwelen te dragen is overigens totaal niet nieuw. Het is altijd de regel geweest. Echter, deze werd niet altijd nageleefd door de coureurs of gecontroleerd door de race-directer of stewards.

Om alle vormen van onduidelijkheid weg te nemen, heeft de FIA aangegeven de regel te zullen gaan hanteren. Hamilton heeft overigens wel enkele races (twee om precies te zijn) de tijd gekregen. Het probleem is zijn neusring, die niet echt makkelijk te verwijderen is. Vanaf volgende race (de GP Spanje komende weekeinde) gaat het juwelenverbod voor Hamilton (en alle andere coureurs) in.

