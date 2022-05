Vettel vermoedt dat FIA Hamilton keihard wil aanpakken

Vettel vermoedt dat de FIA vooral Hamilton keihard wil aanpakken en trolleert de regelgever met een onderbroek.

Een gevleugeld adagium luidt ‘wees voorzichtig met wat je wenst’. Na afgelopen seizoen wilde Lewis Hamilton dat Michael Masi, om met Sjaak Swart te spreken, degradeert. Uiteindelijk kreeg hij dat voor elkaar, maar in de plaats van Masi heeft hij nou te maken met twee gasten die hem zijn juwelen willen afpakken. Gelukkig gaat het dan niet om de kroonjuwelen, maar wel om de oorringetjes, kettinkjes, piercings en aanverwanten die Hamilton aan zijn lijf heeft bevestigd.

Cocon van veiligheid

Officieel gaat het daarbij allemaal om de veiligheid. Formule 1 is een sport en als het zichzelf serieus neemt als zodanig zijn regels die lijken op die van andere sporten niet zo gek. In basketbal, voetbal, american football en andere contactsporten zijn juwelen uit den boze. Het is dan ook makkelijk om te voorzien hoe ze in die sporten tot grote ellende kunnen leiden. In de F1 echter is dat laatste…nogal dubieus. Coureurs zitten namelijk ingekapseld in een cocon van veilig carbon. Het is nou niet dat er grote kans is dat onze held Max tijdens een race per ongeluk met zijn vinger terechtkomt in de neuspiercing van Hamilton.

Jenson Knoop vindt dat ex-teammaat Hamilton moet inbinden

Zodoende was er een situatie ontstaan die lijkt op het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs. Er was regelgeving omtrent het dragen van juwelen tijdens races. Niemand sloeg daar echter daadwerkelijk acht op. Maar dat laatste is met de intrede van nieuw FIA-bloed nu dus veranderd. En dat zorgt voor de nodige commotie.

Aan de ene kant is het vaak erg belangrijk dat regels die er zijn ook nageleefd worden. Anders krijg je bijvoorbeeld situaties zoals de seizoensafsluiting van vorig jaar, waar iemand die de macht heeft zomaar wat gaat freestylen. Jenson Button is dan ook van de lijn dat zijn voormalig teammaat zich maar moet aanpassen.

Vettel vindt het pennenlikkerij

Aan de andere kant is het voor velen ook wel duidelijk dat specifiek deze regel, eigenlijk geen meerwaarde heeft en misschien maar het beste gewoon verwijderd kan worden. Wat hierbij een beetje een ongemakkelijk gevoel geeft, is dat eigenlijk alleen Lewis Hamilton echt getroffen wordt door deze pennenlikkerij. Ook Sebastian Vettel bekruipt dit gevoel, zo geeft hij aan bij CBC:

I think it is a bit unnecessary to blow this topic up and probably at this stage is more of a personal thing, I feel a particular way targeted to Lewis. In a way, there’s a concern for safety, obviously if you have stuff and the car does catch fire. To some degrees, there is personal freedom and we are old enough to make our own choices. Sebastian Vettel, is wakker geschud

Onderbroekenlol

De FIA heeft samen met de strenge naleving van deze regel, ook een strengere controle op het brandvrije ondergoed van coureurs aangekondigd. Dit tot grote hilariteit van minder volwassen F1 volgers. Vettel grijpt daar nu op in door keihard de draak te steken met de betutteling. Hij liep door de paddock met een onderbroek over zijn overall opgetrokken.

Vettel wearing underwear over his race suit in protest of the FIA’s new clothing regulations 🩲😅 pic.twitter.com/C4fs2AEOTj — ESPN F1 (@ESPNF1) May 6, 2022

Nyck de Vries

Hamilton zelf heeft inmiddels de boude claim gedaan bereid te zijn races uit te zitten als de FIA voet bij stuk houdt op dit punt. Sir Lewis zei daarbij zelfs ‘we hebben reservecoureurs die klaar staan om in te vallen’. Daarbij gloort er dus hoop voor Nyck de Vries. Doch of de soep zo heet gegeten wordt als die is opgediend, valt te bezien. De FIA wil immers geen knokpartij met Hamilton om ‘niks’. En Hamilton wil geen ruwe diamant in zijn auto die aantoont dat niet alleen George Russell minstens net zo snel is als hij. Wordt dus vervolgd…